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فنون ومشاهير
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
Lebanon 24
17-06-2025
|
07:53
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نشرت
الممثلة نادين
الراسي
فيديو عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، يُوثّق اندلاع حريق أمام منزلها في
الحازمية
.
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وقالت الراسي: "الشباب طلبوا الدفاع المدني، ولازم بسرعة يوصل، بأسرع وقت، لان هيدي اذا ولعت، بيمتد الحريق بين البنايات بسبب الشجر".
وتوجّهت إلى جيرانها بالقول "شيلوا السيارات بسرعة، الهواء قوي ما بدها وقت".
ومن ثمّ، نشرت الراسي فيديو آخر وهي داخل السيارة قرب الحريق، وأشارت إلى أنّ الدفاع المدني وصل إلى المكان، وقالت "جهنم".
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