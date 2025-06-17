"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)

نشرت فيديو عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، يُوثّق اندلاع حريق أمام منزلها في .

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وقالت الراسي: "الشباب طلبوا الدفاع المدني، ولازم بسرعة يوصل، بأسرع وقت، لان هيدي اذا ولعت، بيمتد الحريق بين البنايات بسبب الشجر".

وتوجّهت إلى جيرانها بالقول "شيلوا السيارات بسرعة، الهواء قوي ما بدها وقت".

ومن ثمّ، نشرت الراسي فيديو آخر وهي داخل السيارة قرب الحريق، وأشارت إلى أنّ الدفاع المدني وصل إلى المكان، وقالت "جهنم".