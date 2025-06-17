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فنون ومشاهير

بعد القرار بسجنه... ماذا ينتظر إعلاميّ لبنانيّ شهير؟

Lebanon 24
17-06-2025 | 09:15
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قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، النظر مجددا في قضية الإعلامي نيشان في نهاية حزيران الجاري، وذلك بعدما تقدم محاميه بالاستئناف على حكم حبسه شهراً و تغريمه بكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.
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ومن المتوقع أن يُواجه نيشان، ثلاثة احتمالات قضائية مختلفة، وهي تأييد الحكم الصادر من المحكمة بالحبس لمدة شهر، أو تخفيف الحكم، أو إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءته. (ارم نيوز)
 
 
 
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