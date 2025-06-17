بعد القرار بسجنه... ماذا ينتظر إعلاميّ لبنانيّ شهير؟

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، النظر مجددا في قضية الإعلامي في نهاية حزيران الجاري، وذلك بعدما تقدم محاميه بالاستئناف على حكم حبسه شهراً و تغريمه بكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية .

Advertisement

ومن المتوقع أن يُواجه نيشان، ثلاثة احتمالات قضائية مختلفة، وهي تأييد الحكم الصادر من المحكمة بالحبس لمدة شهر، أو تخفيف الحكم، أو إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءته. (ارم نيوز)