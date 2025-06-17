لا يزال في المستشفى وحالته لم تستقرّ بشكل كامل.. مصدر يكشف آخر التطوّرات الصحيّة لنجل تامر حسني

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كشف مصدر مقرب من الفنان ، أنّ "الساعات القليلة الماضية شهدت استقرارا ملحوظا في الحالة الصحية لطفله آدم، الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، وقرر الأطباء إخراجه من غرفة العناية المركزة، ونقله إلى إحدى غرف المستشفى تحت رعاية صحية مشددة من فريق طبي متخصص".وأضاف المصدر أنّ "الطبيب المعالج رفض خروج الطفل من المستشفى"، مؤكدا أنّ "حالته لم تستقرّ بشكل كامل، وأنّ هناك نسبة من الخطر لا بدّ من تجاوزها قبل السماح له بالخروج، لذلك يجب من الخضوع للعلاج المكثف داخل المستشفى".وتابع أنّ "تامر حسني لم يستطع البقاء مع ابنه آدم في المستشفى خلال الأيام الماضية رغم خطورة حالته، بسبب ارتباطه بإحياء حفل غنائي في ، والذي اضطره للسفر يوم الخميس الماضي، ليعود يوم السبت لمتابعة الحالة الصحية لنجله". (العربية)