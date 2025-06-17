Advertisement

فنون ومشاهير

لا يزال في المستشفى وحالته لم تستقرّ بشكل كامل.. مصدر يكشف آخر التطوّرات الصحيّة لنجل تامر حسني

Lebanon 24
17-06-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1377603-638857786232218651.jpg
Doc-P-1377603-638857786232218651.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر مقرب من الفنان تامر حسني، أنّ "الساعات القليلة الماضية شهدت استقرارا ملحوظا في الحالة الصحية لطفله آدم، الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، وقرر الأطباء إخراجه من غرفة العناية المركزة، ونقله إلى إحدى غرف المستشفى تحت رعاية صحية مشددة من فريق طبي متخصص".
Advertisement

وأضاف المصدر أنّ "الطبيب المعالج رفض خروج الطفل من المستشفى"، مؤكدا أنّ "حالته لم تستقرّ بشكل كامل، وأنّ هناك نسبة من الخطر لا بدّ من تجاوزها قبل السماح له بالخروج، لذلك يجب من الخضوع للعلاج المكثف داخل المستشفى".

وتابع أنّ "تامر حسني لم يستطع البقاء مع ابنه آدم في المستشفى خلال الأيام الماضية رغم خطورة حالته، بسبب ارتباطه بإحياء حفل غنائي في دولة الكويت، والذي اضطره للسفر يوم الخميس الماضي، ليعود يوم السبت لمتابعة الحالة الصحية لنجله". (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أطل بملامح حزينة.. تامر حسني يكشف آخر التطورات الصحية لابنه "آدم"
lebanon 24
17/06/2025 20:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه آخر تطورات الحالة الصحية لإبن تامر حسني.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل
lebanon 24
17/06/2025 20:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نقله للعناية المركزة وخضوعه لعملية.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية لإبن تامر حسني (صور)
lebanon 24
17/06/2025 20:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انفجار الزائدة وخضوعه لعمليتين.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
lebanon 24
17/06/2025 20:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:45 | 2025-06-17
09:15 | 2025-06-17
08:43 | 2025-06-17
07:53 | 2025-06-17
07:02 | 2025-06-17
05:38 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24