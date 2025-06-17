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فنون ومشاهير
"أنا مرنة"... شيف شهيرة تثير الجدل بتصريحها بعد خلع الحجاب
Lebanon 24
17-06-2025
|
13:09
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ردَّت الشيف
الأردنية
منال العالم على تساؤلات خلعها للحجاب، بعد انتشار الفيديو الذي أظهرها من دون غطاء للرأس في أحد الأماكن العامة، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "
صباح العربية
".
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وحول جدل ظهورها من دون حجاب، أوضحت الشيف منال العالم، أن لكل شخص الحق أن يظهر كما يريد بالطريقة الملائمة له، مُشيرةً إلى أنها تعتمد عدة إطلالات بناءً على المكان والمناسبة.
وقالت منال العالم أن ارتداءها الحجاب يكون في بعض المناسبات، قائلة: أنا مرنة في هذه الأمور، أنا أضع الغطاء على الرأس لما أكون في مهمة رسمية وفي وقت التصوير بس، أنا في حياتي الخاصة لا أضع الحجاب.
وأشارت إلى أنها اعتادت ارتداء غطاء الرأس أثناء الطبخ، لذلك اعتمدت هذا الظهور في برامجها، لكنها لم توضح عما إذا كانت محجبة في الأصل أم لا.
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