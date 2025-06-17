"لم أكن في خطر"... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف ما حصل معها بعد عودتها من العراق (صورة)

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وكتبت إلهام: "شكرًا جزيلًا لمعالي سفير مصر في العراق على اهتمامه بنا خلال فترة تواجدنا في ، وتشرفنا بحضرتك. شكرًا للخارجية المحترمة، وشكرًا للنقابات الفنية ونقيبنا الدكتور أشرف زكي، وشكرًا لكل زملائي وزميلاتي الذين هم بمثابة أسرتي".وأضافت: "شكرًا لكل الصحافة والإعلام، وشكرًا لجمهوري . عدت إلى بلدي الحبيبة مصر، ولم أكن في خطر، فقد كنت ضيفة مرحبًا بها جدًا من المسؤولين والشعب الشقيق، وأشكرهم جميعًا. العراق بلد آمن ومستقر، ومبروك عليهم هذا التطور الرائع".وتابعت: "القلق الوحيد كان في عدم معرفة موعد عودتي إلى مصر في ظل تصاعد الحرب وغلق المجال الجوي في بغداد، ولكن الحمد لله عدت بعد فتح مطار البصرة".واختتمت رسالتها قائلة: "شكرًا لكل من سأل عني، وشكرًا للعراق الشقيق.. وشكرًا لمصرنا الغالية".وتوجهت النجمة إلهام شاهين، بمصاحبة الإعلامية هالة ، إلى العراق، منذ 5 أيام لحضور فعاليات الرابعة عشر للمهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، وذلك بدعوة من د. نبراس المعموري "رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات".وحرصت إلهام، على حضور حفل افتتاح الدورة، وهي ترتدي فستان على الطراز الفرعوني، من تصميم مصمم الأزياء سيف العبيدي.