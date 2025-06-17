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فنون ومشاهير

"لم أكن في خطر"... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف ما حصل معها بعد عودتها من العراق (صورة)

Lebanon 24
17-06-2025 | 15:04
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وجهت الممثلة الشهيرة إلهام شاهين، رسالة شكر وتقدير عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عقب عودتها من العراق، مؤكدة أنها كانت في أمان تام ولم تكن في أي خطر.
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وكتبت إلهام: "شكرًا جزيلًا لمعالي سفير مصر في العراق على اهتمامه بنا خلال فترة تواجدنا في بغداد، وتشرفنا بحضرتك. شكرًا للخارجية المصرية المحترمة، وشكرًا للنقابات الفنية ونقيبنا الدكتور أشرف زكي، وشكرًا لكل زملائي وزميلاتي الذين هم بمثابة أسرتي".

وأضافت: "شكرًا لكل الصحافة والإعلام، وشكرًا لجمهوري الغالي. عدت إلى بلدي الحبيبة مصر، ولم أكن في خطر، فقد كنت ضيفة مرحبًا بها جدًا من المسؤولين العراقيين والشعب العراقي الشقيق، وأشكرهم جميعًا. العراق بلد آمن ومستقر، ومبروك عليهم هذا التطور الرائع".

وتابعت: "القلق الوحيد كان في عدم معرفة موعد عودتي إلى مصر في ظل تصاعد أخبار الحرب وغلق المجال الجوي في بغداد، ولكن الحمد لله عدت بعد فتح مطار البصرة".

واختتمت رسالتها قائلة: "شكرًا لكل من سأل عني، وشكرًا للعراق الشقيق.. وشكرًا لمصرنا الغالية".

وتوجهت النجمة إلهام شاهين، بمصاحبة الإعلامية هالة سرحان، إلى العراق، منذ 5 أيام لحضور فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، وذلك بدعوة من د. نبراس المعموري "رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات".

وحرصت إلهام، على حضور حفل افتتاح الدورة، وهي ترتدي فستان على الطراز الفرعوني، من تصميم مصمم الأزياء سيف العبيدي.

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