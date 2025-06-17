بعد الانتهاء من رحلة علاج جديدة.. فنان شهير يعود من ألمانيا

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من جانبه، أشار الفنان أحمد الرويشد إلى أن صحة عمه عبدالله قد تحسّنت بشكل ملحوظ بعد خضوعه لفترة علاج طبيعي مكثف في ، لكنه أضاف أن الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة عافيته بشكل كامل.وأضاف المغني والملحن في تصريح لصحيفة " " أن الفريق الطبي المشرف على حالة عمه عبدالله، "وضع له خطة علاجية، وإن شاء الله سوف تتحسّن حالته ".يذكر أن النجم الكويتي خضع في الفترة الماضية لعلاج طبيعي على مراحل متتالية في ألمانيا، تحسن حالته الصحية منذ أن أصيب بوعكة صحية قبل أكثر من عام، أبعدته عن الساحة الغنائية والحفلات.