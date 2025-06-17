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فنون ومشاهير

بعد الانتهاء من رحلة علاج جديدة.. فنان شهير يعود من ألمانيا

Lebanon 24
17-06-2025 | 23:00
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أكدت عائلة النجم عبدالله الرويشد أن حالته الصحية مستقرة وتشهد تحسنًا مستمرًا، حيث عاد مؤخراً إلى الكويت بعد إتمام رحلة علاجية جديدة في الخارج.
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من جانبه، أشار الفنان أحمد الرويشد إلى أن صحة عمه عبدالله قد تحسّنت بشكل ملحوظ بعد خضوعه لفترة علاج طبيعي مكثف في ألمانيا، لكنه أضاف أن الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة عافيته بشكل كامل.

وأضاف المغني والملحن الكويتي في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية أن الفريق الطبي المشرف على حالة عمه عبدالله، "وضع له خطة علاجية، وإن شاء الله سوف تتحسّن حالته مع مرور الوقت".

يذكر أن النجم الكويتي خضع في الفترة الماضية لعلاج طبيعي على مراحل متتالية في ألمانيا، على أمل تحسن حالته الصحية منذ أن أصيب بوعكة صحية قبل أكثر من عام، أبعدته عن الساحة الغنائية والحفلات.

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