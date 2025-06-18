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فنون ومشاهير

لم تتمالك دموعها.. يسرا تنهار باكية إليكم السبب

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:05
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قامت الفنانة المصرية يسرا بنشر عبر حسابها في "فيسبوك" مجموعة فيديوهات من لقائها هي وزوجها خالد سليم، مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامجه الحواري ABtalks، حيث أظهرت يسرا وزوجها جانباً عاطفياً إنسانياً، لدى حديثهما عن والدتها الراحلة، وشقيق زوجها الفنان الراحل هشام سليم.
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ولم تتمالك يسرا دموعها عند الحديث عن والدتها، التي رحلت منذ ست سنوات، مشيرةً الى أن ألم الفقد ما زال يسكنها بقوة حتى اليوم، قائلةً بصوت تخنقه الدموع: "فراق أمي قاطع بي حتى اليوم، ولهذه اللحظة، مرت ست سنوات ولكني ما زلت متأثرة برحيلها وقطعت بي"، مشيرةً الى أنها تشعر بالحنين والشوق إليها حتى الآن.

وفي لفتة حانية تُبرز عمق العلاقة بينهما، حاول خالد سليم التخفيف عن زوجته يسرا قائلاً: "ده شيء طبيعي".

كما تحدثت يسرا عن شقيق زوجها الفنان الراحل هشام سليم، مؤكدةً أن أثر غيابه ما زال ملموساً في الأسرة كلها... مضيفةً: "زوجي لما والده اتوفّى رجع طبيعي بعد سنتين، بس مش طبيعي بالكامل، بنسبة بسيطة... إنما فراق هشام مأثر فيه وفينا لحد النهاردة، هشام كان قد عمره، إخوات عاشوا مع بعض العمر كله".

وأكمل خالد سليم الحديث مؤكداً عمق العلاقة التي ربطته بشقيقه: "الفرق بيني وبين هشام مش كبير... أنا أكبر منه بسنة ونص بس".(لها)
 
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