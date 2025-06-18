توفيت بشكل غامض.. الشيف الشهيرة تُفارق الحياة عن 55 عاماً (صورة)

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وقالت السلطات إنها عثرت على جثة في منزلها الكائن في ، بنيويورك، من دون سبب أو تفاصيل الوفاة. توفيت الشيف الأميركية الشهيرة آن بوريـل، نجمة شبكة المحبوبة والمعروفة بشعرها الأشقر الأشعث وشخصيتها الحيوية عن 55 عاما، بحسب موقع " ".وقالت السلطات إنها عثرت على جثة في منزلها الكائن في ، بنيويورك، من دون سبب أو تفاصيل الوفاة.

وأكد ممثلوها خبر وفاتها في بيان، مشيرين إلى أنها تركت وراءها زوجها كلاكسون، الذي ارتبطت فيه رسميا عام 2021، وابنها .



وقالت عائلتها في بيان: "كان نور آن يشع بعيدا عن من عرفتهم، إذ لامس قلوب الملايين حول العالم. ورغم أنها لم تعد بيننا، إلا أن دفئها وروحها وحبها اللامحدود ستظل خالدة".



واكتسبت بوريـل شهرتها من خلال برنامج "أسوأ الطهاة في "، حيث كانت تحول الهواة اليائسين إلى طهاة قادرين بفضل حماستها وتوجيهها المميز. كما ظهرت في برامج مثل أسرار طاهية المطعم، Chef Wanted، Chopped، وFood Network Star. ومؤخرا، شاركت في برنامج House of Knives الذي عُرض لأول مرة في 2025.(إرم نيوز)