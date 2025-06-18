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فنون ومشاهير
توفيت بشكل غامض.. الشيف الشهيرة تُفارق الحياة عن 55 عاماً (صورة)
Lebanon 24
18-06-2025
|
02:50
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توفيت الشيف الأميركية الشهيرة آن بوريـل، نجمة شبكة
food network
المحبوبة والمعروفة بشعرها الأشقر الأشعث وشخصيتها الحيوية عن 55 عاما، بحسب موقع "
بيبول
".
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وقالت السلطات إنها عثرت على جثة
بوريل
في منزلها الكائن في
بروكلين
، بنيويورك، من دون
الكشف عن
سبب أو تفاصيل الوفاة.
وأكد ممثلوها خبر وفاتها في بيان، مشيرين إلى أنها تركت وراءها زوجها
ستيوارت
كلاكسون، الذي ارتبطت فيه رسميا عام 2021، وابنها
خافيير
.
وقالت عائلتها في بيان: "كان نور آن يشع بعيدا عن من عرفتهم، إذ لامس قلوب الملايين حول العالم. ورغم أنها لم تعد بيننا، إلا أن دفئها وروحها وحبها اللامحدود ستظل خالدة".
واكتسبت بوريـل شهرتها من خلال برنامج "أسوأ الطهاة في
أمريكا
"، حيث كانت تحول الهواة اليائسين إلى طهاة قادرين بفضل حماستها وتوجيهها المميز. كما ظهرت في برامج مثل أسرار طاهية المطعم، Chef Wanted، Chopped، وFood Network Star. ومؤخرا، شاركت في برنامج House of Knives الذي عُرض لأول مرة في
مارس
2025.(إرم نيوز)
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