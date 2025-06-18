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فنون ومشاهير

بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)

Lebanon 24
18-06-2025 | 03:34
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أطل الممثل الأميركي الشهير بروس ويليس، البالغ من العمر 70 عامًا، مؤخرًا في لوس أنجلوس، وذلك في أول ظهور علني له منذ عدة أشهر.
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ويأتي هذا الظهور بعد منشور مؤثر على إنستغرام شاركته زوجته إيما هيمينغ ويليس في يوم الأب، تحدثت فيه عن التحديات الصحية التي يواجهها بسبب مرض الخرف الجبهي الصدغي (FTD) الذي أصابه قبل أكثر من عامين.

وخلال السنوات الأخيرة، ابتعد بروس عن الأضواء، وكانت لمحات نادرة عن حياته تأتي من خلال عائلته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن يوم أمس الثلاثاء بعد الظهر، تم رصد نجم فيلم "داي هارد" وهو بجوله هادئة بسيارته استمرت ساعة في لوس أنجلوس، وكان برفقته حراس شخصيون.

وأثار ظهور بروس تعاطف جمهوره العريض، خاصة وأن ظهوره العام قل بشكل ملحوظ منذ تشخيصه بمرض الخرف الجبهي الصدغي في شباط 2023.

وفي منشور مؤثر على إنستغرام، شاركت إيما صورة مقربة لبروس مع إحدى بناتهما، ووجهت تحية لجميع الآباء الذين يعيشون مع الإعاقات أو الأمراض، وكتبت: "عيد أب سعيد لكل الآباء الذين يعيشون مع الإعاقة أو المرض، والذين يظهرون قدراتهم بطريقتهم، وللأطفال الذين يقفون بجانبهم."وأضافت أن بروس لا يزال يعلم بناته قيمًا مهمة مثل الصمود، والحب غير المشروط".

 وعلى الرغم من كلماتها الدافئة، اعترفت إيما بأنها شعرت بالحزن الشديد في يوم الأب، معربة عن أملها في أن تكون الأمور مختلفة. وأوضحت أن مثل هذه الأيام الرمزية تثير الكثير من المشاعر، مشيرة إلى أن القبول أصبح جزءًا مهمًا من رحلتها، وقالت: "كما يقول مجتمع مرضى الخرف: 'هذا ما هو عليه". (إرم نيوز)


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