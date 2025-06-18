Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب روتانا.. التحقيق مع فنان شهير (صورة)

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1378104-638858434367809026.jpg
Doc-P-1378104-638858434367809026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت جهّات التحقيق المختصة بمصر الجديدة بصرف المطرب بهاء سلطان، بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بعدم سداد مصروفات عن أغانيه.
Advertisement
 
 
 
 
وكان بهاء سلطان قد مثُل أمام جهات التحقيق في مصر الجديدة، للتحقيق معه بتهمة إصدار أغنية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الحصول على ترخيص، حيث حرّرت لجنة الرقابة على المصنّفات الفنية محضراً ضد المطرب المصري تتهمه فيه بالتهرب من دفع المصروفات الخاصة بإحدى أغانيه التي طرحها أخيراً. 

وكشف مدير أعمال بهاء سلطان تفاصيل الأزمة، حيث أكد أن شركة "روتانا" هي المسؤول عن دفع هذه المصروفات واستخراج التصاريح، لأنها المسؤولة عن كل الأغاني التي تنتجها، وتسبّب تأخّر الشركة في القيام بواجبها في اضطرار لجنة الرقابة على المصنفات الفنية لتحرير محضر باسم بهاء بدلاً من "روتانا"، مؤكداً أن كل الرسوم تم دفعها بالفعل وانتهى الموضوع بحفظه إدارياً.

يُذكر أن بهاء سلطان يستعد للتعاون مع المطرب محمود العسيلي من خلال أغنية جديدة دويتو، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.(لها)
 
مواضيع ذات صلة
بسبب "مشكلة عصبية".. فنان شهير يلغي حفلاته (صورة)
lebanon 24
18/06/2025 13:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة فنان شهير من دون معرفة الأسباب.. وهكذا أعلنت ابنته الخبر الحزين (صورة)
lebanon 24
18/06/2025 13:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... فنان شهير يفتتح فندقاً جديداً
lebanon 24
18/06/2025 13:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب جارها.. إبن فنانة شهيرة يتعرّض للأذى والإصابة هذا ما حصل معه (صورة)
lebanon 24
18/06/2025 13:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:15 | 2025-06-18
04:03 | 2025-06-18
03:34 | 2025-06-18
03:16 | 2025-06-18
02:50 | 2025-06-18
02:11 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24