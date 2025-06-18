بسبب روتانا.. التحقيق مع فنان شهير (صورة)

قررت جهّات التحقيق المختصة بمصر الجديدة بصرف المطرب ، بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بعدم سداد مصروفات عن أغانيه.

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وكان بهاء سلطان قد مثُل أمام جهات التحقيق في ، للتحقيق معه بتهمة إصدار أغنية ونشرها على ، من دون الحصول على ترخيص، حيث حرّرت على المصنّفات الفنية محضراً ضد المطرب المصري تتهمه فيه بالتهرب من دفع المصروفات الخاصة بإحدى أغانيه التي طرحها أخيراً.



وكشف مدير أعمال بهاء سلطان تفاصيل الأزمة، حيث أكد أن شركة " " هي المسؤول عن دفع هذه المصروفات واستخراج التصاريح، لأنها المسؤولة عن كل الأغاني التي تنتجها، وتسبّب تأخّر الشركة في القيام بواجبها في اضطرار لجنة الرقابة على المصنفات الفنية لتحرير محضر باسم بهاء بدلاً من "روتانا"، مؤكداً أن كل الرسوم تم دفعها بالفعل وانتهى الموضوع بحفظه إدارياً.



يُذكر أن بهاء سلطان يستعد للتعاون مع المطرب من خلال أغنية جديدة ، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.(لها)