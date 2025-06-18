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فنون ومشاهير
بسبب روتانا.. التحقيق مع فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
18-06-2025
|
04:36
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قررت جهّات التحقيق المختصة بمصر الجديدة بصرف المطرب
بهاء سلطان
، بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بعدم سداد مصروفات عن أغانيه.
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وكان بهاء سلطان قد مثُل أمام جهات التحقيق في
مصر الجديدة
، للتحقيق معه بتهمة إصدار أغنية ونشرها على
مواقع التواصل الاجتماعي
، من دون الحصول على ترخيص، حيث حرّرت
لجنة الرقابة
على المصنّفات الفنية محضراً ضد المطرب المصري تتهمه فيه بالتهرب من دفع المصروفات الخاصة بإحدى أغانيه التي طرحها أخيراً.
وكشف مدير أعمال بهاء سلطان تفاصيل الأزمة، حيث أكد أن شركة "
روتانا
" هي المسؤول عن دفع هذه المصروفات واستخراج التصاريح، لأنها المسؤولة عن كل الأغاني التي تنتجها، وتسبّب تأخّر الشركة في القيام بواجبها في اضطرار لجنة الرقابة على المصنفات الفنية لتحرير محضر باسم بهاء بدلاً من "روتانا"، مؤكداً أن كل الرسوم تم دفعها بالفعل وانتهى الموضوع بحفظه إدارياً.
يُذكر أن بهاء سلطان يستعد للتعاون مع المطرب
محمود العسيلي
من خلال أغنية جديدة
دويتو
، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.(لها)
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