تعرّضت "لحادث خطير" ونُقِلَت فوراً إلى المستشفى.. ممثلة تكشف ما حصل معها خلال التصوير

كشفت الممثلة ريبيل ويلسون عن تعرضها لحادث مروّع كاد أن يغيّر ملامح وجهها إلى الأبد، وذلك أثناء تصوير مشهد قتال ضمن فيلمها الجديد "Bride Hard".

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وقالت ويلسون: "في مشهد قتال، اصطدمت بندقية بوجهي، الأمر كان مجرد حادث غريب، لكن أنفي انشق، فغادرت موقع التصوير والدماء تُغرقني، لم أكن أصدق أن هذه كانت آخر ليلة تصوير، وحدث لي هذا!".

وفور وقوع الحادث، تدخل الفريق الطبي المتواجد بموقع التصوير، لكن طبيعة الجرح تطلبت أكثر من إسعاف ميداني، فتم نقل ويلسون على وجه السرعة إلى المستشفى، واستُدعي جراح تجميل مختص، خوفاً من أن تترك الإصابة أثراً دائماً في وجهها.



وأوضحت قائلة: "كنت في حالة هلع تام، جاؤوا بسيارة إسعاف، واضطروا لاستدعاء جراح تجميل، قالوا إنه إن لم يتدخل فوراً، سأتعرض لتشوه دائم، ولحسن الحظ، أجرى كل الغرز اللازمة، والآن لا يمكن ملاحظة أي أثر". (الامارات 24)