وفاة الفنانة الروسية ناتاليا تينياكوفا عن 80 عاماً

أعلن اليوم مسرح "تشيخوف" الفني في ، عن وفاة فنانة الشعب الروسي ناتاليا تينياكوفا عن عمر يناهز 80 عاماً.

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ونعى مسرح "تشيخوف" الفنانة البارزة، وقال في بيان: "كانت تينياكوفا عماد فرقة المسرح الفني، رافعة عاليا المعايير المهنية والحياتية". (روسيا اليوم)