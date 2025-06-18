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فنون ومشاهير

وفاة الفنانة الروسية ناتاليا تينياكوفا عن 80 عاماً

Lebanon 24
18-06-2025 | 08:34
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أعلن اليوم مسرح "تشيخوف" الفني في موسكو، عن وفاة فنانة الشعب الروسي ناتاليا تينياكوفا عن عمر يناهز 80 عاماً.
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ونعى مسرح "تشيخوف" الفنانة البارزة، وقال في بيان: "كانت تينياكوفا عماد فرقة المسرح الفني، رافعة عاليا المعايير المهنية والحياتية". (روسيا اليوم)

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