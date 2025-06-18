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فنون ومشاهير
كان يقضي إجازة في أميركا... وفاة إعلاميّ بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
18-06-2025
|
09:22
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نعت نخب ثقافية وإعلاميون سعوديون، الشاعر والصحافي السعودي موسى
بن يحيى
محرق، الذي توفي بشكل مفاجئ خلال وجوده المؤقت في
الولايات المتحدة
الأميركية.
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وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الشاعر محرق توفي أثناء قضائه إجازة قصيرة في أميركا.
وأكد مقربون من الراحل أنه لم يكن يشتكي من أي عارض صحي، وأن وفاته كانت مفاجئة لعائلته. (ارم نيوز)
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