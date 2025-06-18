Advertisement

فنون ومشاهير

كان يقضي إجازة في أميركا... وفاة إعلاميّ بشكلٍ مفاجىء (صورة)

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1378245-638858607578637304.jpg
Doc-P-1378245-638858607578637304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعت نخب ثقافية وإعلاميون سعوديون، الشاعر والصحافي السعودي موسى بن يحيى محرق، الذي توفي بشكل مفاجئ خلال وجوده المؤقت في الولايات المتحدة الأميركية.
Advertisement
وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الشاعر محرق توفي أثناء قضائه إجازة قصيرة في أميركا.
 
 
وأكد مقربون من الراحل أنه لم يكن يشتكي من أي عارض صحي، وأن وفاته كانت مفاجئة لعائلته. (ارم نيوز)
 
 
 
نعي مؤثر للشاعر والإعلامي السعودي موسى محرق
مواضيع ذات صلة
في عيد الأضحى... وفاة مُلحن شاب بشكلٍ مفاجىء
lebanon 24
18/06/2025 19:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في بحر قزوين... جزيرة تظهر بشكلٍ مفاجىء
lebanon 24
18/06/2025 19:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. وزير "يُقيل" موظفاً على الهواء بسبب "إجازة"!
lebanon 24
18/06/2025 19:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. فنانة شهيرة تُعلن وفاة شقيقتها وهكذا نعتها (صورة)
lebanon 24
18/06/2025 19:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:51 | 2025-06-18
10:31 | 2025-06-18
08:34 | 2025-06-18
07:18 | 2025-06-18
05:15 | 2025-06-18
04:36 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24