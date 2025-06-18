كان يقضي إجازة في أميركا... وفاة إعلاميّ بشكلٍ مفاجىء (صورة)

نعت نخب ثقافية وإعلاميون سعوديون، الشاعر والصحافي السعودي موسى محرق، الذي توفي بشكل مفاجئ خلال وجوده المؤقت في الأميركية.

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وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الشاعر محرق توفي أثناء قضائه إجازة قصيرة في أميركا.

وأكد مقربون من الراحل أنه لم يكن يشتكي من أي عارض صحي، وأن وفاته كانت مفاجئة لعائلته. (ارم نيوز)