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فنون ومشاهير

بسمة بوسيل تكشف آخر مستجدات حالة ابنها.. هل تجاوز مرحلة الخطر؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 16:26
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كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل تطورات صحة طفلها آدم بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها، التي أدت إلى خضوعه لعمليتين جراحيتين طارئتين نتيجة انفجار الزائدة الدودية. 
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وظهرت بسمة بوسيل في مقطع فيديو قصير عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وحرصت على توجيه رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عن حالة آدم الصحية، مؤكدة أنه تجاوز مرحلة الخطر. 

وقالت بسمة في الفيديو: أولا شكراً من قلبي لكل حد سأل على آدم، هو لسه في مرحلة العلاج ومحتاج دعواتكم، بس حالته اتحسنت أكتر بكتير الحمد لله. 
 
 
وسادت حالة من القلق بين جمهور الفنان تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل، بعدما تصدّر اسم طفلهما محركات البحث خلال الأيام الماضية.
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