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فنون ومشاهير

بكلمات رومانسية.. نجمة عالمية تهنئ زوجها العربي ‏بيوم ميلاده: كل يوم بجانبك هو نعمة

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:00
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هنأت النجمة العالمية ليندسي لوهان زوجها، رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم الثلاثاء 17 حزيران، عبر منشور مؤثر على حسابها الرسمي في "إنستغرام".
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ونشرت لوهان صورتين؛ إحداهما تجمعها بزوجها، والثانية تُظهره مع ابنهما "لؤي"، وأرفقتهما برسالة رومانسية عبّرت فيها عن حبها وامتنانها، قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي. أنت ابن رائع، وزوج وفيّ، وأب مدهش. رؤيتك مع عائلتنا هي أعظم هدية. تجعلنا نشعر بالأمان والعزة والحب".

وتابعت: "كل يوم إلى جانبك هو نعمة، وأنا ممتنة جدًا لأنني أشاركك هذه الحياة. أحبك بلا حدود".
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