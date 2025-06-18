بكلمات رومانسية.. نجمة عالمية تهنئ زوجها العربي ‏بيوم ميلاده: كل يوم بجانبك هو نعمة

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هنأت النجمة العالمية زوجها، رجل الأعمال ، بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم الثلاثاء 17 حزيران، عبر منشور مؤثر على حسابها الرسمي في "إنستغرام".ونشرت لوهان صورتين؛ إحداهما تجمعها بزوجها، والثانية تُظهره مع ابنهما "لؤي"، وأرفقتهما برسالة رومانسية عبّرت فيها عن حبها وامتنانها، قائلة: " لحب حياتي. أنت ابن رائع، وزوج وفيّ، وأب مدهش. رؤيتك مع عائلتنا هي أعظم هدية. تجعلنا نشعر بالأمان والعزة والحب".وتابعت: "كل يوم إلى جانبك هو نعمة، وأنا ممتنة جدًا لأنني أشاركك هذه الحياة. أحبك ".