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فنون ومشاهير
بكلمات رومانسية.. نجمة عالمية تهنئ زوجها العربي بيوم ميلاده: كل يوم بجانبك هو نعمة
Lebanon 24
18-06-2025
|
23:00
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هنأت النجمة العالمية
ليندسي لوهان
زوجها، رجل الأعمال
الإماراتي
بدر شماس
، بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم الثلاثاء 17 حزيران، عبر منشور مؤثر على حسابها الرسمي في "إنستغرام".
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ونشرت لوهان صورتين؛ إحداهما تجمعها بزوجها، والثانية تُظهره مع ابنهما "لؤي"، وأرفقتهما برسالة رومانسية عبّرت فيها عن حبها وامتنانها، قائلة: "
عيد ميلاد سعيد
لحب حياتي. أنت ابن رائع، وزوج وفيّ، وأب مدهش. رؤيتك مع عائلتنا هي أعظم هدية. تجعلنا نشعر بالأمان والعزة والحب".
وتابعت: "كل يوم إلى جانبك هو نعمة، وأنا ممتنة جدًا لأنني أشاركك هذه الحياة. أحبك
بلا حدود
".
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