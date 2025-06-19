بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)

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وشارك المصري مقاطع فيديو توثق لحظات سعيدة ومؤثرة من حفل زفاف ابنته ماهيتاب، الذي أقيم أمس الأربعاء. احتفل الفنان المصري بزفاف ابنته ماهيتاب بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.وشارك المصري مقاطع فيديو توثق لحظات سعيدة ومؤثرة من حفل زفاف ابنته ماهيتاب، الذي أقيم أمس الأربعاء.

وظهر ماجد في أحد الفيديوهات وهو يمسك يد ابنته ويسلمها لعريسها على أغنية "فستانك الأبيض" للفنان ، في حين لم تتمالك العروس دموعها وبكت.



وفي فيديو آخر ظهر المصري يرقص مع ابنته ويحتضنها على أنغام أغنية أجنية، بينما ظهرت العروس وهي تقبل رأس والدها، في أجواء مؤثرة ومليئة بالفرحة والسعادة.



وتألقت ماهيتاب ماجد المصري بفستان بذيل طويل ودون أكمام من تصميم زوجة والدها.



على صعيد آخر، شرع ماجد المصري في تصوير مشاهده في الجزء الثاني من فيلم " : أحمد وملك"، إلى جانب الفنان ، تحت إدارة المخرج .



وشارك ماجد المصري أيضًا في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "إش إش"، حيث أدى دور رجب الجريتلي.