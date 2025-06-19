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فنون ومشاهير

بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)

Lebanon 24
19-06-2025 | 00:46
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احتفل الفنان المصري ماجد المصري بزفاف ابنته ماهيتاب بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.
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وشارك المصري مقاطع فيديو توثق لحظات سعيدة ومؤثرة من حفل زفاف ابنته ماهيتاب، الذي أقيم أمس الأربعاء. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وظهر ماجد  في أحد الفيديوهات وهو يمسك يد ابنته ويسلمها لعريسها على أنغام أغنية "فستانك الأبيض" للفنان حسين الجسمي، في حين لم تتمالك العروس دموعها وبكت.

وفي فيديو آخر ظهر المصري يرقص مع ابنته ويحتضنها على أنغام أغنية أجنية، بينما ظهرت العروس وهي تقبل رأس والدها، في أجواء مؤثرة ومليئة بالفرحة والسعادة.

وتألقت ماهيتاب ماجد المصري بفستان بذيل طويل ودون أكمام من تصميم رانيا أبو النصر زوجة والدها.

على صعيد آخر، شرع ماجد المصري في تصوير مشاهده في الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك"، إلى جانب الفنان عمرو يوسف، تحت إدارة المخرج طارق العريان.

وشارك ماجد المصري أيضًا في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "إش إش"، حيث أدى دور رجب الجريتلي.
 
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