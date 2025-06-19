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فنون ومشاهير

بعد أخبار عن زواج زوجها عليها.. هذا ما كشفته الفنانة الشهيرة عن حياتها الخاصة (صورة)

Lebanon 24
19-06-2025 | 02:08
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قامت الفنانة المصرية إيناس عز الدين بنشر منشور على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" توضيحي نفت فيه الأخبار المتداولة مؤخرا عن زواج زوجها عليها وطلبها الانفصال عنه.
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وكتبت إيناس قائلة: "بدون دخول في تفاصيل، ولكن للتوضيح فقط مش أكتر، أنا زوجة أولى وأخيرة لزوجي أحمد قمر، زوجي عمره ما اتجوز غيري ولا قبلي ولا بعدي ولا أنا عمري اتجوزت غيره ولا اتجوزت راجل متجوز أو أخدت راجل من مراته وأولاده، ده توضيح لخطأ أشيع حبيت بس أوضحه، وشكرًا".

وأضافت في رد على متابعيها حول سبب نشرها المنشور: "أنا بس وضحت علشان البوست ده لقيته وكذا حد بعتلي إن كذا موقع منزله بصورتي وأنا ما أعرفش تفاصيله، لكن أنا وضحت عن نفسي وبدون إساءة لحد ولا هجوم على حد، سواء أصحاب الخبر الأصليين ولا حتى الصحفيين اللي نزلوه لأن وارد يحصل خطأ غير مقصود أكيد، وبالتالي أنا وضحت مش أكتر بدون أي شد أو جذب مع أي طرف".
 
 
وكانت إيناس أعلنت في منشور لها عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشخاص قاموا بالتشهير بها.(لها)
 
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