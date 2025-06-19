تحوّل جذري في حياتها.. الأميرة كيت ميدلتون قد لا تتعافى تماماً!

Advertisement

عانت الأميرة وزوجها الأمير تحدّيات كثيرة طوال عام 2024، والآن يستعدّ الزوجان لتغييرات جذرية، وفقاً لخبراء ملكيين.ففي أيلول الماضي، كشفت الأميرة كيت أنها أكملت العلاج الكيميائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان. وفي ظل إلغاء كيت لسباق " " في 18 حزيران يشير تقرير جديد إلى أن على دراية تامة بصحتها وهي تتطلع إلى .وقال صديق للزوجين لمجلة People: "هناك تحولات جذرية تحصل خلف الكواليس". وأوضح الموقع المتخصّص بأخبار الفنانين أن هذه التغييرات تشمل "بناء فريق موثوق من كبار المستشارين" في طريقهما نحو أدوارهما المستقبلية كملك وملكة. وأشار الصديق الملكي إلى أنهم "يُحسنون تحديد ما يصلح وما لا يصلح".في غضون ذلك، أشار مصدر ملكي إلى أن علنية تشخيص كيت بالسرطان وعلاجها أثّرا فيها. وصرّح مصدر ملكي لمجلة People: "لم تحظَ الأميرة بالخصوصية التي تُمنح عادةً لشخص يُعاني من هذا النوع من المرض". وقال صديق للعائلة: "لا أعتقد أن المرء يتعافى تماماً مما تحملته كيت العام الماضي. لطالما كانت مصدر فخر للعائلة المالكة، بل ازدادت أهميتها الآن".كما شاركت كاثرين ماير، كاتبة سيرة الملك ، وجهة نظرها حول مسيرة الأميرة كيت، قائلةً: "كانت بالفعل الشخصية الملكية الوحيدة العاملة التي ما زالت تتمتع بقوة جذب خاصة. والآن، مع ندرتها، ازدادت هذه القوة". وأشادت ماير بأميرة كعنصر مهم، موضحةً: "إنها تُثير الحماسة. بالنسبة إليها، البساطة هي الأهم".وتحدثت سالي بيديل ، كاتبة سيرة ، كاشفةً عن اعتقادها بأن ظهور الأميرة كيت في عرض "Trooping the Colour" قد بعث برسالة قوية إلى مُحبّي العائلة المالكة: "لقد أظهرت ثقةً لشخصٍ عاد بحماسة إلى واجباته العامة".(لها)