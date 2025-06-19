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فنون ومشاهير

ابنا الأمير هاري يبيعان الخضروات والفاكهة في السوق.. مُفاجأة مدوية تكشفها ميغان ماركل!

Lebanon 24
19-06-2025 | 03:26
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كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل أن طفليها آرتشي (6 سنوات) وليليبيت (4 سنوات)، يشاركان في بيع الخضروات والفواكه المزروعة في حديقة منزلهم في مونتيسيتو، ضمن سوق محلي للمزارعين. 
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وأوضحت ميغان ماركل في لقاء إذاعي أن هذه التجربة تهدف إلى تعليم الأطفال "قيمة الأشياء"، مضيفة: "من الضروري أن يدرك الطفل أن هناك ثمناً لكل شيء، تماماً كما يتعلم آداب التعامل واحترام ما يحيط به".

وقالت ميغان إن مشاركة الأطفال في الزراعة تعلّمهم الصبر والامتنان للطعام، وأضافت أن العائلة تحرص على إبقاء الأطفال على اتصال بالواقع، رغم الامتيازات التي يتمتعون بها.

وتحدثت ميغان أيضاً عن جهودها لموازنة حياتها العملية مع الأمومة، مؤكدة أنها لا ترغب في تفويت لحظة من حياة طفليها، مضيفة: "أقوم بإيصالهم للمدرسة وأحضّر وجباتهم بنفسي، وأشارك في الرحلات الميدانية وأعمال التطوع".

وأشارت إلى أن إعداد الوجبات المسائية يمنحها لحظات من الراحة النفسية، وقالت: "أحب هذه اللحظة بعد يوم طويل، بعد نوم الأطفال، أتناول كأساً من مشروبي المفضل وأبدأ في تجهيز وجبات الغد، إنها متعة بسيطة لكنها تمنحني طمأنينة".

وفي حوارها ألمحت ميغان إلى فترات من التزييف الإعلامي الذي طال صورتها العامة، قائلة: "لو أمكنني إعادة كتابة السرد الإعلامي حولي، لطلبت من الناس قول الحقيقة". واستشهدت بنصيحة من صديقتها سيرينا ويليامز: "الكذبة لا يمكن أن تعيش للأبد".

وواصلت: "ثماني سنوات فترة طويلة، لكنها ليست إلى الأبد"، في إشارة ضمنية إلى بداية علاقتها بالأمير هاري، ما اعتبره النشطاء تلميحاً إلى التوتر القائم بينها وبين العائلة المالكة البريطانية.

كما تحدثت ميغان ماركل عن عودتها إلى منصات التواصل الاجتماعي بعد فترة من التوقف، عندما كانت فرداً من العائلة المالكة، قائلة: "كان ذلك وسيلتي لاستعادة صوتي"، مشيرة إلى أن النشر عبر وسائلها الخاصة يمنحها حرية التعبير على طريقتها.(24)
 
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