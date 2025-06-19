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فنون ومشاهير
خبر حزين.. وفاة مذيعة الطقس الشهيرة بعد صراع مع الخرف (صورة)
Lebanon 24
19-06-2025
|
03:41
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في خبر حزين، توفيت وينسي ويليس، مقدمة النشرة الجوية
البريطانية
الشهيرة، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع مرض الخرف.
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وعُرفت وينسي بأسلوبها المرح وملابسها الزاهية، وكانت أول مقدمة طقس وطنية على قناة ITV عندما انضمت إلى برنامج "
صباح الخير
بريطانيا
" في عام 1983، بفضل دعم المُنتج التلفزيوني جريج دايك.
واشتهرت ويليس بتبسيطها للنشرات الجوية وجذبها للجمهور بأسلوبها الحيوي، حيث قالت في تصريح سابق: "معظم الناس لا يهتمون بالتفاصيل العلمية للطقس، كل ما يريدونه هو معرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى مظلة."
شاركت في نجاح البرنامج إلى جانب شخصيات محبوبة، مثل: آن
دايموند
، وراستي لي، وماد ليزي ويب؛ ما جعل "صباح الخير بريطانيا" يتفوق على منافسيه من حيث نسب المشاهدة.
وبدأت مسيرتها الإعلامية بعد العمل في راديو تيز، ثم انتقلت إلى شاشة
تاين
تيز كمقدمة طقس، ولاحقًا قدمت برنامجها الخاص "Wincey's Pets" على قناة
غرناطة
، وفقًا لصحيفة "ميرور".(إرم نيوز)
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