فقدت شقيقها الشاب... الموت يؤلم ليال الإختيار

Advertisement

غيِب الموت شقيق الزميلة ، عبدو ، عن عمر 30 عاماً إثر نوبة قلبية مفاجئة.تجدر الإشارة إلى أنه سيتم نقل جثمان الراحل من دبي حيث كان مقيماً إلى ، وذلك عند اكتمال الإجراءات اللازمة.أسرة موقع " " تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي.