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فنون ومشاهير

فقدت شقيقها الشاب... الموت يؤلم ليال الإختيار

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:22
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غيِب الموت شقيق الزميلة ليال الإختيار، عبدو الإختيار، عن عمر 30 عاماً إثر نوبة قلبية مفاجئة.
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تجدر الإشارة إلى أنه سيتم نقل جثمان الراحل من دبي حيث كان مقيماً إلى لبنان، وذلك عند اكتمال الإجراءات اللازمة.

أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي.
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فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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