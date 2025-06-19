"حليناها"... الفنان جو عازار يطرح أغنيته الجديدة

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أصدر الفنان أغنيته الجديدة "حليناها" على مختلف المنصات الموسيقية والتطبيقات الرقمية.وتجمع الأغنية بين التراث الشعبي اللبناني واللمسات الموسيقية العصرية، وهي من تأليف جو حنا، وألحان جو ، وقام رالف ملحم بمهمة التوزيع والمكساج في EStudio.اما إخراج الفيديو كليب الخاص بأغنية "حليناها" فيحمل توقيع يوسف.