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فنون ومشاهير

"حليناها"... الفنان جو عازار يطرح أغنيته الجديدة

Lebanon 24
19-06-2025 | 09:20
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 أصدر الفنان جو عازار أغنيته الجديدة "حليناها" على مختلف المنصات الموسيقية والتطبيقات الرقمية.
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وتجمع الأغنية بين التراث الشعبي اللبناني واللمسات الموسيقية العصرية، وهي من تأليف جو حنا، وألحان جو عازار، وقام رالف ملحم بمهمة التوزيع والمكساج في EStudio.

اما إخراج الفيديو كليب الخاص بأغنية "حليناها" فيحمل توقيع أوسكار يوسف.
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