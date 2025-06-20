بملابس رياضة ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)

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وأطلت بسمة وهي تلتقط سيلفي بثياب رياضية ضيقة ما يؤشر إلى عودتها إلى حياتها الطبيعية وذلك بعد أزمة ابنها الصحية. نشرت الفنانة المغربية صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت بسمة وهي تلتقط سيلفي بثياب رياضية ضيقة ما يؤشر إلى عودتها إلى حياتها الطبيعية وذلك بعد أزمة ابنها الصحية.

وتحدثت بسمة لأول مرة، بعد فترة صعبة مرت بها بسبب الأزمة الصحية لابنها "آدم"، من خلال فيديو كشفت من خلاله عن آخر تطورات الحالة الصحية لابنها، وأكدت خروجه من المستشفى وتحسنه الكبير بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.



ووجّهت رسالة شكر إلى جمهورها، قالت فيها: "في المقام الأول، أشكر جميع من سأل عن آدم ودعا له بالشفاء، الحمد لله عدنا إلى المنزل، ولكننا ما زلنا في مرحلة العلاج، لذا هو لا يزال بحاجة إلى دعائكم، حالته تحسنت كثيراً بفضل الله، وأتوجه بالشكر من أعماق قلبي لكل من تذكّره وسأل عنه".



وبعد تجاوز محنة مرض ابنها، عادت بوسيل إلى نشاطها الفني وأعلنت في نفس الفيديو عن استعدادها لطرح أول ألبوم مصغر في مسيرتها، مؤكدة أنه سيصدر في أحد أيام الجمعة خلال شهر حزيران الجاري.



وعلى الصعيد السينمائي، أفادت تقارير إعلامية مؤخراً بتوقيع بسمة على عقد أولى تجاربها السينمائية، عبر مشاركتها في فيلم "بيج رامي" من بطولة ، وذلك بعد ظهورها معه في برنامج " إيلون مصر" خلال موسم 2025.