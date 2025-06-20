Advertisement

فنون ومشاهير

بملابس رياضة ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)

Lebanon 24
20-06-2025 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1379235-638860081939228525.jpg
Doc-P-1379235-638860081939228525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
Advertisement

وأطلت بسمة وهي تلتقط سيلفي بثياب رياضية ضيقة ما يؤشر إلى عودتها إلى حياتها الطبيعية وذلك بعد أزمة ابنها الصحية. 
 
 
 
 
وتحدثت بسمة لأول مرة، بعد فترة صعبة مرت بها بسبب الأزمة الصحية لابنها "آدم"، من خلال فيديو كشفت من خلاله عن آخر تطورات الحالة الصحية لابنها، وأكدت خروجه من المستشفى وتحسنه الكبير بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.

ووجّهت رسالة شكر إلى جمهورها، قالت فيها: "في المقام الأول، أشكر جميع من سأل عن آدم ودعا له بالشفاء، الحمد لله عدنا إلى المنزل، ولكننا ما زلنا في مرحلة العلاج، لذا هو لا يزال بحاجة إلى دعائكم، حالته تحسنت كثيراً بفضل الله، وأتوجه بالشكر من أعماق قلبي لكل من تذكّره وسأل عنه".

وبعد تجاوز محنة مرض ابنها، عادت بوسيل إلى نشاطها الفني وأعلنت في نفس الفيديو عن استعدادها لطرح أول ألبوم مصغر في مسيرتها، مؤكدة أنه سيصدر في أحد أيام الجمعة خلال شهر حزيران الجاري. 

وعلى الصعيد السينمائي، أفادت تقارير إعلامية مؤخراً بتوقيع بسمة على عقد أولى تجاربها السينمائية، عبر مشاركتها في فيلم "بيج رامي" من بطولة رامز جلال، وذلك بعد ظهورها معه في برنامج "رامز إيلون مصر" خلال موسم رمضان 2025.

مواضيع ذات صلة
بعد انفجار الزائدة وخضوعه لعمليتين.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
lebanon 24
20/06/2025 12:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
lebanon 24
20/06/2025 12:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لا يزال في المستشفى.. بسمة بوسيل تطلب الدعاء لنجلها "آدم" وتُثير قلق الجمهور (صورة)
lebanon 24
20/06/2025 12:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
lebanon 24
20/06/2025 12:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:12 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:38 | 2025-06-20
05:12 | 2025-06-20
04:00 | 2025-06-20
03:16 | 2025-06-20
02:29 | 2025-06-20
01:18 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24