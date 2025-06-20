بلاغ ضد محمد رمضان وهو يعتذر.. ما القصة؟

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في تطور مُفاجئ، تقدّم أحمد هلهل المحامي بالاستناف العالي ومجلس الدولة ببلاغ رسمي الى ضد الفنان ، بسبب أغنيته الأخيرة "أنا أنت" والتي طرحها أخيراً على قناته في " " وكل منصات الأغاني، بعد تداول اسم عائلة "هلهل" في الأغنية، وهو ما اعتبرته العائلة إساءة إليها.وأصدر المحامي أحمد هلهل بياناً صحافياً، جاء فيه: "‏فوجئنا أخيراً بطرح الفنان محمد رمضان أغنية جديدة بعنوان "أنا أنت"، والتي تم الإعلان عنها من خلال صفحاته الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب بتاريخ 11/6، وتم عرضها على قنوات التلفزيون المصري، وتحتوي على ألفاظ وعبارات تحمل سبّاً وقذفاً صريحاً وإهانة علنية واضحة لاسم عائلة "هلهل"، والتي هي من العائلات التي تمتد جذورها لأصول عريقه وفروع وطنية في العديد من محافظات مصر بـ(مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية ـ مركز محافظة كفر الشيخ - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية - محافظة قنا بصعيد مصر- المحلة الكبرى بمحافظة الغربية- العريش بمحافظة شمال سيناء).وأضاف البيان: "وتُعد عائلة هلهل من العائلات العريقة ومشهود لها بالسمعة ، وتُعرف بتاريخها ونسبها المشرّف، وجدير بالذكر أنها عائلة وَلَّادة للكوادر المحترمة من محامين، وأطباء، ورجال قانون وأمن ومعلمين وغيرهم ممن يُشهد لهم بالكفاءة والاستقامة... وهو ما يجعل ما ورد في الأغنية إساءة صريحة الى اسم العائلة بشكل مباشر وواضح ويعد انتقاصاً من قدر عائلة يُحتذى بها ولها احترامها بين الناس في المجتمع المصري، ويُشكّل ذلك مساساً مباشراً بسمعة كل فرد منها لتضمّن كلمات هذه الأغنية ما يمس بالكرامة والاعتبار، وذلك للقيام بايحاءات مشينة وإشارات مهينة بالقول والفعل".واستكمل بيان المحامي بالقول: "الأمر الذي يشكل جريمة متعلقة بجرائم السب والقذف، خاصة بعد النشر علناً على القنوات الفضائية وبثها عبر المواقع الإلكترونية، كما أن كلمات الأغنية الجديدة تدعو الى التفرقة العنصرية والتفرقة بين طبقات المجتمع، ‏مما يشكل جريمة تنمّر واضحة ومكتملة الأركان والمُعاقب عليها بموجب مواد ، لذلك طلبنا التحقيق العاجل في الواقعة، وإصدار القرار بـ:‏- وقف بث وإذاعة الأغنية محل الشكوى.‏- إحالة الفنان محمد رمضان الى التحقيق بتهمة السبّ والقذف والإساءة علناً الى عائلة محترمة.‏وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام، أحمد هلهل- محامٍ حر".من ناحيته، اعتذر رمضان لعائلة "هلهل"، بعد تقديمهم بلاغاً ضده الى النائب العام بسبب أغنيته الأخيرة، ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة من خبر تقديم البلاغ ضده، وكتب معتذراً: "كل الاحترام والتقدير لعائلة هلهل، وبالنيابة عن كاتب الأغنية مصطفى حدوتة لم نقصد أبداً الإساءة الى العائلة الكريمة... كل الحب والاحترام ونرجو من حضراتكم سعة ".(لها)