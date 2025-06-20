Advertisement

فنون ومشاهير

بلاغ ضد محمد رمضان وهو يعتذر.. ما القصة؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1379255-638860102410381199.jpg
Doc-P-1379255-638860102410381199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تطور مُفاجئ، تقدّم أحمد هلهل المحامي بالاستناف العالي ومجلس الدولة ببلاغ رسمي الى النائب العام ضد الفنان المصري محمد رمضان، بسبب أغنيته الأخيرة "أنا أنت" والتي طرحها أخيراً على قناته في "يوتيوب" وكل منصات الأغاني، بعد تداول اسم عائلة "هلهل" في الأغنية، وهو ما اعتبرته العائلة إساءة إليها.
Advertisement

وأصدر المحامي أحمد هلهل بياناً صحافياً، جاء فيه: "‏فوجئنا أخيراً بطرح الفنان محمد رمضان أغنية جديدة بعنوان "أنا أنت"، والتي تم الإعلان عنها من خلال صفحاته الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب بتاريخ 11/6، وتم عرضها على قنوات التلفزيون المصري، وتحتوي على ألفاظ وعبارات تحمل سبّاً وقذفاً صريحاً وإهانة علنية واضحة لاسم عائلة "هلهل"، والتي هي من العائلات المصرية التي تمتد جذورها لأصول عريقه وفروع وطنية في العديد من محافظات مصر بـ(مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية ـ مركز الرياض محافظة كفر الشيخ - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية - محافظة قنا بصعيد مصر- المحلة الكبرى بمحافظة الغربية- العريش بمحافظة شمال سيناء).

وأضاف البيان: "وتُعد عائلة هلهل من العائلات العريقة ومشهود لها بالسمعة الطيبة، وتُعرف بتاريخها ونسبها المشرّف، وجدير بالذكر أنها عائلة وَلَّادة للكوادر المحترمة من محامين، وأطباء، ورجال قانون وأمن ومعلمين وغيرهم ممن يُشهد لهم بالكفاءة والاستقامة... وهو ما يجعل ما ورد في الأغنية إساءة صريحة الى اسم العائلة بشكل مباشر وواضح ويعد انتقاصاً من قدر عائلة يُحتذى بها ولها احترامها بين الناس في المجتمع المصري، ويُشكّل ذلك مساساً مباشراً بسمعة كل فرد منها لتضمّن كلمات هذه الأغنية ما يمس بالكرامة والاعتبار، وذلك للقيام بايحاءات مشينة وإشارات مهينة بالقول والفعل".

واستكمل بيان المحامي بالقول: "الأمر الذي يشكل جريمة متعلقة بجرائم السب والقذف، خاصة بعد النشر علناً على القنوات الفضائية وبثها عبر المواقع الإلكترونية، كما أن كلمات الأغنية الجديدة تدعو الى التفرقة العنصرية والتفرقة بين طبقات المجتمع، ‏مما يشكل جريمة تنمّر واضحة ومكتملة الأركان والمُعاقب عليها بموجب مواد قانون العقوبات، لذلك طلبنا التحقيق العاجل في الواقعة، وإصدار القرار بـ:

‏- وقف بث وإذاعة الأغنية محل الشكوى.

‏- إحالة الفنان محمد رمضان الى التحقيق بتهمة السبّ والقذف والإساءة علناً الى عائلة مصرية محترمة.

‏وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام، أحمد هلهل- محامٍ حر".

من ناحيته، اعتذر رمضان لعائلة "هلهل"، بعد تقديمهم بلاغاً ضده الى النائب العام بسبب أغنيته الأخيرة، ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة من خبر تقديم البلاغ ضده، وكتب معتذراً: "كل الاحترام والتقدير لعائلة هلهل، وبالنيابة عن كاتب الأغنية مصطفى حدوتة لم نقصد أبداً الإساءة الى العائلة الكريمة... كل الحب والاحترام ونرجو من حضراتكم سعة الصدر".(لها)
مواضيع ذات صلة
أطل وهو يقبل يده.. ظهور نادر لوالد محمد رمضان تعرفوا إليه (صورة)
lebanon 24
20/06/2025 12:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد بلاغ عن قنبلة.. طائرة كويتية تهبط اضطرارياً
lebanon 24
20/06/2025 12:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الطيران المدني الكويتية: بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة أثناء رحلة لطيران الخليج
lebanon 24
20/06/2025 12:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بلاغ عن ضباع مأسورة في الشمال.. والزراعة تتحرك
lebanon 24
20/06/2025 12:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:12 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:38 | 2025-06-20
05:12 | 2025-06-20
04:00 | 2025-06-20
03:16 | 2025-06-20
02:20 | 2025-06-20
01:18 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24