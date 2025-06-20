دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)

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فارقت الفنانة الموزمبيقية آنا باربرا بوهر بولدريني الحياة خلال خضوعها لعملية تجميلية داخل في مدينة إسطنبول .ودخلت بولدريني التي تُعد من أبرز الأسماء في الساحة الفنية في موزمبيق وأيقونة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى لإجراء عملية تجميلية غير محددة.ووفقاً لما ورد في البيان الصادر عن في إسطنبول، فقد تعرّضت الفنانة لمضاعفات خطيرة خلال مرحلة "الإفاقة" بعد العملية، حيث فشلت كل محاولات إنعاشها، ما أدى إلى وفاتها في المستشفى ذاته.