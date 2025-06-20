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فنون ومشاهير

دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:12
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فارقت الفنانة الموزمبيقية آنا باربرا بوهر بولدريني الحياة خلال خضوعها لعملية تجميلية داخل مستشفى خاص في مدينة إسطنبول التركية.
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ودخلت بولدريني التي تُعد من أبرز الأسماء في الساحة الفنية في موزمبيق وأيقونة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى غرفة العمليات لإجراء عملية تجميلية غير محددة.

ووفقاً لما ورد في البيان الصادر عن مديرية الصحة في إسطنبول، فقد تعرّضت الفنانة لمضاعفات خطيرة خلال مرحلة "الإفاقة" بعد العملية، حيث فشلت كل محاولات إنعاشها، ما أدى إلى وفاتها في المستشفى ذاته.
 
وأعلنت مديرية الصحة في إسطنبول عن فتح تحقيق فوري وشامل في ظروف العملية والوفاة، بالتوازي مع مباشرة النيابة العامة تحقيقاً قضائياً منفصلًا. (الامارات 24)
 
  
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