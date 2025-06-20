هي ممثلة ومنتجة... فنان عالمي يكشف موعد زفافه من خطيبته الهندية (صورة)

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وقال مسعود ببرنامج"معكم" الذي تقدمه الإعلامية : "نحتفل بزفافنا في نهاية شهر في ، ونقيم يومًا بطابع هندي وطابع ".وتابع: "هي ممثلة ومنتجة ووالدها منتج كبير في ، واتقابلنا في ، وتعرفنا على بعض لفترة قبل أن ندخل في علاقة جدية".وأضاف: "الثقافة قريبة جدًا من الثقافة ، وهذا أحد الأشياء التي أحببتها فيها، الهنود يشبهون المصريين في فكرة الأسرة والطعام، وحتى في التفاصيل اليومية وهي بارعة في الطهي، ومن بين الأطباق التي أحبها لديهم أكلة هندية اسمها أوكرا، وهي نفس البامية عندنا".