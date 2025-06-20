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فنون ومشاهير
هي ممثلة ومنتجة... فنان عالمي يكشف موعد زفافه من خطيبته الهندية (صورة)
Lebanon 24
20-06-2025
|
05:38
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قال
النجم العالمي
مينا مسعود
إنه يستعد للزواج من خطيبته إميلي، متحدثًا عنها بإعجاب، وكاشفًا بعض التفاصيل حول موعد الزفاف المرتقب.
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وقال مسعود ببرنامج"معكم" الذي تقدمه الإعلامية
منى الشاذلي
: "نحتفل بزفافنا في نهاية شهر
تموز
في
إيطاليا
، ونقيم يومًا بطابع هندي وطابع
مصري
".
وتابع: "هي ممثلة ومنتجة ووالدها منتج كبير في
الهند
، واتقابلنا في
لوس أنجلوس
، وتعرفنا على بعض لفترة قبل أن ندخل في علاقة جدية".
وأضاف: "الثقافة
الهندية
قريبة جدًا من الثقافة
المصرية
، وهذا أحد الأشياء التي أحببتها فيها، الهنود يشبهون المصريين في فكرة الأسرة والطعام، وحتى في التفاصيل اليومية وهي بارعة في الطهي، ومن بين الأطباق التي أحبها لديهم أكلة هندية اسمها أوكرا، وهي نفس البامية عندنا".
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