مكبّلة اليدين وجاثية على ركبتيها.. صورة فنانة متهمة بالمخدرات تُشعل مواقع التواصل!

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أعلنت ، اليوم، توقيف الفنانة الكويتية ، بعد العثور بحوزتها على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية يُشتبه بأنها كانت بقصد التعاطي.ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية صورة تُظهر مكبلة اليدين وجاثية على ركبتيها، مشيرة إلى أن "قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكّن من ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة آفة المخدرات في البلاد".وبحسب البيان، جاءت هذه الضبطية نتيجة تحريات دقيقة ومعلومات أولية تشير إلى حيازة المتهمة لمواد محظورة، ليتم بناءً على ذلك استصدار الإذن القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث ضُبطت بحوزتها كميات من مادة الماريجوانا والكوكايين، بالإضافة إلى مؤثرات عقلية أخرى.وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملات مكافحة المخدرات بكل حزم، في إطار "نهج أمني صارم" يهدف إلى حماية المجتمع من هذه الآفة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تهدد أمن الوطن. (روسيا اليوم)