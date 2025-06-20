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فنون ومشاهير

هذا سبب انسحاب صبا مبارك من "وتر حساس"

Lebanon 24
20-06-2025 | 23:00
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أعلنت الفنانة الأردنية صبا مبارك، اعتذارها عن المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، المقرر تصويره منتصف تموز المُقبل، استعداداً لعرضه قبل نهاية عام 2025.

 
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وأوضحت صبا مبارك، أن اعتذارها جاء نتيجة التزامات فنية مسبقة حالت دون قدرتها على تنسيق المواعيد، مؤكدة حرصها على استمرار نجاح المشروع.

 

وكتبت صبا، عبر حسابها على إنستغرام: "أبارك لأحبائي القائمين على الجزء الجديد من المسلسل، تلقيت العديد من التساؤلات بشأن مشاركتي، وأود التوضيح أنني أعتز بتجربتي في (وتر حساس)، وكنت أتمنى الاستمرار، لكن التزاماتي بعدد من الأعمال منذ العام الماضي تمنعني".

 

كما وجهت صبا، رسالة تقدير للفنانة غادة عادل، التي تم التعاقد معها لتقديم الدور في الجزء الجديد، قائلة: "أثق تماماً بأن غادة ستقدم أداءً مميزاً كعادتها، وأتمنى لها ولجميع فريق العمل التوفيق والنجاح".

 


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