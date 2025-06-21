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فنون ومشاهير

فضيحة مدوية: القبض على فنانة ومذيعة شهيرة بحوزتها مواد مخدرة.. اعترفت سابقا أنها "لقيطة" (صورة)

Lebanon 24
21-06-2025 | 00:16
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اعتقلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت الممثلة والمذيعة شجون الهاجري، وبحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي.
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ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في الكويت عبر حسابه بموقع إكس تويتر سابقًا، صورة شجون الهاجري مكبلة الأيدي وبحوزتها المواد المخدرة.
 
 
 
شجون مطر مسعود الهاجري هي ممثلة ومذيعة كويتية وواحدة من أشهر نجوم الإعلام والفن الخليجي والعربي، ولدت في 8 شباط 1988 أي تبلغ من العمر 37 عامًا.
 
 
 
 
ومن المثير في حياة شجون، أنها ولدت مجهولة النسب في دار لرعاية الأيتام ثم تبنتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبقيت هناك حتى تبنتها إحدى العائلات وعاشت معها حتى عمر 13 عاما ثمّ انتقلت إلى دار الأيتام.

عام 2023 اعترفت شجون أنها لقيطة، ونشرت فيديو كشفت فيه التفاصيل حيث قالت: "من اليوم ما راح يكون فيه بينا أسرار، نعم أنا من دور الرعاية الاجتماعية، وتبنتني أمي حياة وأبوي مطر وربوني، وعرفت وأنا بعمر الـ13 سنة إني مو بنتهم.. الله سبحانه وتعالى هو اللي كاتب لي هالشي وأفتخر فيه والحمد لله أمي وأبوي ما قصروا معاي، والله يحفظهم لي ويشافيهم.. وهدية رب العالمين".

وأضافت شجون: "لما كان عمري 13 سنة عرفت أن أمي وأبوي متبنيني وليسوا هم الحقيقيين، ومو زعلانة، بس أبيكم تفهمون شنو يعني أن الله عوضني فيكم، وما عندي غيركم وكان ودي أقول لكم هذا الأمر منذ فترة واليوم عرفت انني فعلا ما عندي غيركم انتوا حبايبي وجمهوري".

دخلت شجون مجال الفن وهي بعمر صغيرة حيث حيث شاركت في العديد من البرامج مثل مشاركتها في برنامج "مسابقات رمضان"، وفي نهاية التسعينات شاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية للتوالي أعمالها ولعلّ أبرزها مشاركتها في مسلسل "ثمن عمري" عام 2002. 

تمت خطبتها من مدير أعمالها المنتج أحمد البريكي، وفي 2013 قررت فسخ الخطوبة ثمّ عاد الثنائي مرة أخرى وعُقد قرانهما في دبي عام 2014 لكن بعد شهور قليلة أعلنا انفصالهما.

حققت نجاحًا ملحوظًا في مجال الإعلام وتقديم البرامج حيث شاركت في البرنامج التوعوي "سلامتك" بالإضافة إلى تقديمها برنامج المسابقات "شوجي"  على مدار 3 مواسم متتالية منذ عام 2009، كما قدمت عام 2012 برنامج "يا هلا بشوجي ويانا" الذي عُرض على قناة MBC، وفي العام التالي، شاركت في برنامج واقعي مكون من 13 حقة عُرض أيضًا على نفس القناة، وفي عام 2017، قدمت برنامج مسابقات على قناة الراي.
 
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