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فنون ومشاهير
مشهد حميم بين النجمة التركية هاندا أرتشيل وزميلها الوسيم يُثير ضجة ومسلسلهما يتصدر المشاهدات (فيديو)
Lebanon 24
21-06-2025
|
01:19
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انطلق مؤخرا عرض مسلسل النجمة
التركية
هاندا ارتشيل
والممثل
باريش اردوتش
"تذكر الحب" المؤلف من 8 حلقات على منصة "
ديزني
بلاس".
وعلى الرغم من أنه لم يُعرض بعد في العديد من الدول، حقق مسلسل تذكر الحب Aşkı Hatırla نجاحاً لافتاً على مستوى العالم، كما احتل المسلسل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً ضمن قائمة الأعمال أكثر المسلسلات مشاهدة، كما دخل قائمة أفضل عشرة مسلسلات في سبع دول على منصة ديزني بلس، وذلك بعد عرض أول ثلاث حلقات فقط خلال 3 أيام من انطلاقه.
وتصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشهد حميمي يجمع كل من هاندا وباريش.
وتسبب المشهد بضجة واسعة بين المتابعين الذي وصفوه بالجريء جدا، كما عبروا عن استيائهم من تلك المشاهد.
pic.twitter.com/GHilKiGhcF
— rareté (@bellefemmear)
June 18, 2025
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وبعد ساعات من عرض الحلقة الأولى للمسلسل تصدر العمل
الترند
ومحركات البحث على
السوشيال ميديا
، كما لاقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية والسلبية من عشاق المسلسلات التركية الرومانسية.
كذلك تحوّل مشهد غناء
هاندا أرتشيل
في المسلسل إلى الأكثر تداولاً في
تركيا
خلال الساعات الماضية.
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