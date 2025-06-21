بعد صرخة ورد الخال ونادين الراسي بشأن الدراما اللبنانية.. هكذا رد جمال سنان عليهما (فيديو)

علّق المنتج صاحب شركة " " على صرخة الممثلتين حول حال الدراما ، مؤكدًا دعمه المطلق لهما، ومشددًا أن المشكلة لا تكمن فقط في الإنتاج، بل في غياب الدعم الشامل.



وقال: "أنا جمال سنان مستعد كل جمعة أنتج عمل لبناني، بس إذا ما بتعرض، الأعمال بتبقى عالرف".



وكشف سنان عن خارطة أعمال شركته المقبلة، موضحًا أن هناك عملًا لبنانيًا جديدًا من بطولة زوجته الممثلة ومجموعة من النجوم سيتم الإعلان عنهم لاحقًا، إلى جانب 4 أعمال خليجية.

وردت ورد على حديث سنان الذي صرح به لـ ET بالعربي عبر منصة X، وكتبت: "ما عنا شك إنو حضرتك عم تعمل جهد كبير لهالصناعة... بس هالمهنة ما بتقوم ع منتج واحد ولا ممثل أو محطة وحده... تعبنا من السؤال وتعبنا من تعليقات الناس المجحفة بحقنا."

ما عنا شك انو حضرتك عم تعمل جهد كبير لهالصناعة

وطبعاًنحنا قلنا انو هالمهنةما بتقوم عمنتج واحد ولا عممثل او كاتب او مخرج او محطة او منصة وحدة.. نحنا استاذ جمال بكل مناسبة مننسأل هالسؤال ومنجاوب، وحالك من حالنا تعبنا من السؤال وحتى تعبنا من تعليقات الناس المجحفة بحقنا .. 🌹 https://t.co/wmuA1AsMLO — ورد الخال 🌹Ward (@wardelkhalonset) June 20, 2025

أما نادين فشاركت فيديو المقابلة عبر خاصية القصص في إنستغرام، معلّقة: "#الدراما_اللبنانية_بخطر... إيدك يا كبير بتزقف وحدها وبتكثّر، ونحنا معك. طالبين منك تطرح حل ونحنا مستعدين نضحي معك."