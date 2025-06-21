Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صرخة ورد الخال ونادين الراسي بشأن الدراما اللبنانية.. هكذا رد جمال سنان عليهما (فيديو)

Lebanon 24
21-06-2025 | 02:36
A-
A+
Doc-P-1379857-638860956491353853.jpg
Doc-P-1379857-638860956491353853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق المنتج جمال سنان صاحب شركة "ايغل فيلمز" على صرخة الممثلتين نادين الراسي وورد الخال حول حال الدراما اللبنانية، مؤكدًا دعمه المطلق لهما، ومشددًا أن المشكلة لا تكمن فقط في الإنتاج، بل في غياب الدعم الشامل.

وقال: "أنا جمال سنان مستعد كل جمعة أنتج عمل لبناني، بس إذا المحطات ما بتعرض، الأعمال بتبقى عالرف".

وكشف سنان عن خارطة أعمال شركته المقبلة، موضحًا أن هناك عملًا لبنانيًا جديدًا من بطولة زوجته الممثلة ماغي بو غصن ومجموعة من النجوم سيتم الإعلان عنهم لاحقًا، إلى جانب 4 أعمال خليجية. 
 
Advertisement
 
 
وردت ورد الخال على حديث سنان الذي صرح به لـ ET بالعربي عبر منصة X، وكتبت: "ما عنا شك إنو حضرتك عم تعمل جهد كبير لهالصناعة... بس هالمهنة ما بتقوم ع منتج واحد ولا ممثل أو محطة وحده... تعبنا من السؤال وتعبنا من تعليقات الناس المجحفة بحقنا."
 
 
أما نادين الراسي فشاركت فيديو المقابلة عبر خاصية القصص في إنستغرام، معلّقة: "#الدراما_اللبنانية_بخطر... إيدك يا كبير بتزقف وحدها وبتكثّر، ونحنا معك. طالبين منك تطرح حل ونحنا مستعدين نضحي معك."
 
مواضيع ذات صلة
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
lebanon 24
21/06/2025 11:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"الله يسامحو".. تصريحات نارية لنادين الراسي عن طليقها وهذا ما قالته عن أولادها (فيديو)
lebanon 24
21/06/2025 11:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين الراسي وورد الخال ترقصان بحماس رافعتين أعلام لبنان.. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
21/06/2025 11:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طعن لاعب البرج خلال مباراة لكرة القدم.. هكذا ردّ نادي الرياضي العباسية
lebanon 24
21/06/2025 11:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:52 | 2025-06-21
03:30 | 2025-06-21
02:14 | 2025-06-21
01:19 | 2025-06-21
00:16 | 2025-06-21
23:05 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24