بعد صرخة ورد الخال ونادين الراسي بشأن الدراما اللبنانية.. هكذا رد جمال سنان عليهما (فيديو)

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
ما عنا شك انو حضرتك عم تعمل جهد كبير لهالصناعة
وطبعاًنحنا قلنا انو هالمهنةما بتقوم عمنتج واحد ولا عممثل او كاتب او مخرج او محطة او منصة وحدة.. نحنا استاذ جمال بكل مناسبة مننسأل هالسؤال ومنجاوب، وحالك من حالنا تعبنا من السؤال وحتى تعبنا من تعليقات الناس المجحفة بحقنا .. 🌹 https://t.co/wmuA1AsMLO
— ورد الخال 🌹Ward el khal (@wardelkhalonset) June 20, 2025
ما عنا شك انو حضرتك عم تعمل جهد كبير لهالصناعة
وطبعاًنحنا قلنا انو هالمهنةما بتقوم عمنتج واحد ولا عممثل او كاتب او مخرج او محطة او منصة وحدة.. نحنا استاذ جمال بكل مناسبة مننسأل هالسؤال ومنجاوب، وحالك من حالنا تعبنا من السؤال وحتى تعبنا من تعليقات الناس المجحفة بحقنا .. 🌹 https://t.co/wmuA1AsMLO