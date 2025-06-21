فنان شهير تعرّض لحادث مروع بعد دقائق من استلامه سيارته الجديدة.. وزوجته تكشف ما حصل

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تعرّض الفنان المصري لحادث سير يوم أمس الجمعة، وذلك بعد دقائق من استلامه سيارة جديدة سوداء اللون، حيث اصطدمت مركبة نقل بسيارته خلال توجهه لترخيصها، ما أدى إلى تحطم الجزء الأمامي منها.وأكدت ، زوجة سعد ومديرة أعماله، في تصريح لـ"فوشيا" أن جميع أفراد الأسرة بخير ولم يتعرض أي منهم لأذى، موضحة أن "سبب الحادث هو اصطدام سيارة نقل مع سيارتنا في طريق سريع، أثناء توجهنا لإنهاء تصاريح السيارة".وحرص طمأنة جمهوره بنشر صور للسيارة بعد الحادث عبر حسابه على " "، معلقًا "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت بجربها ورايح أعلّق نمرها، لكن حصل لي حادث، بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".(فوشيا)