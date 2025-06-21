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فنون ومشاهير
فنان شهير تعرّض لحادث مروع بعد دقائق من استلامه سيارته الجديدة.. وزوجته تكشف ما حصل
Lebanon 24
21-06-2025
|
04:14
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تعرّض الفنان المصري
أحمد سعد
لحادث سير يوم أمس الجمعة، وذلك بعد دقائق من استلامه سيارة جديدة سوداء اللون، حيث اصطدمت مركبة نقل بسيارته خلال توجهه لترخيصها، ما أدى إلى تحطم الجزء الأمامي منها.
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وأكدت
علياء بسيوني
، زوجة سعد ومديرة أعماله، في تصريح لـ"فوشيا" أن جميع أفراد الأسرة بخير ولم يتعرض أي منهم لأذى، موضحة أن "سبب الحادث هو اصطدام سيارة نقل مع سيارتنا في طريق سريع، أثناء توجهنا لإنهاء تصاريح السيارة".
وحرص
سعد على
طمأنة جمهوره بنشر صور للسيارة بعد الحادث عبر حسابه على "
فيسبوك
"، معلقًا "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت بجربها ورايح أعلّق نمرها، لكن حصل لي حادث، بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".(فوشيا)
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