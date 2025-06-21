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فنون ومشاهير

"الله يصلحكم"... إعلامية تهاجم فنانة بعد القبض عليها بحوزتها مواد مخدرة

Lebanon 24
21-06-2025 | 06:35
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علّقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على نبأ القبض على الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، والذي أعلنت عنه وزارة الداخلية الكويتية صباح الجمعة 21 حزيران 2025، ضمن بيان رسمي لحملة موسعة تقودها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
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وفي منشور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت مي العيدان عن أسفها لما آلت إليه الأمور، قائلة: "تعلن وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على الممثلة شجون الهاجري بقضية مخدرات ومؤثرات عقلية.. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعطيكم الفلوس عشان تعمرون عمركم ولا عشان تدمرونه؟ الله يصلحكم بس".


كما أثنت العيدان على جهود وزارة الداخلية الكويتية في مكافحة هذه الظاهرة، مضيفة: "يعطي وزارة الداخلية ألف عافية على تنظيف الدولة، سواء من تجار المخدرات أو حتى المتعاطين، لأن المتعاطي يجر وراءه ألف شخص برجله".
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