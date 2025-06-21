"الله يصلحكم"... إعلامية تهاجم فنانة بعد القبض عليها بحوزتها مواد مخدرة

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وفي منشور لها عبر حساباتها على ، عبّرت مي العيدان عن أسفها لما آلت إليه الأمور، قائلة: "تعلن وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على الممثلة شجون بقضية مخدرات ومؤثرات عقلية.. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعطيكم الفلوس عشان تعمرون عمركم ولا عشان تدمرونه؟ الله يصلحكم بس".كما أثنت العيدان على جهود وزارة الداخلية الكويتية في مكافحة هذه الظاهرة، مضيفة: "يعطي وزارة الداخلية ألف عافية على تنظيف الدولة، سواء من تجار المخدرات أو حتى المتعاطين، لأن المتعاطي يجر وراءه ألف شخص برجله".