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فنون ومشاهير

بالبيكيني... نجمة تلفزيون تستعرض رشاقتها في المسبح (صور)

Lebanon 24
21-06-2025 | 07:52
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لفتت نجمة التلفزيون الإيطالية ديليتا ليوتا الأنظار بإطلالاتها الصيفية الجريئة، حيث شاركت متابعيها على "إنستغرام" لحظات من عطلتها في ميامي، ظهرت خلالها بالبيكيني وهي تستمتع بأجواء الشمس والمسبح.
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وظهرت ليوتا، البالغة من العمر 33 عامًا، على طائر فلامنغو قابل للنفخ، مستعرضة رشاقتها في صور التُقطت تحت أشعة الشمس، في أجواء مليئة بالحيوية والاسترخاء.

وأبقت نجمة DAZN تعليقا بسيطا على "انستغرام": " مقابل الواقع".

لكن هذا كان كل ما يتطلبه الأمر لجعل المعجبين يعلقون حيث علق أحدهم على الفور: "ملكة جمال العالم".

وقال آخر: "صباح الخير للملكة".

وغمر بعض متابعيها البالغ عددهم 9.2 مليون شخص قسم التعليقات حتى أن أحدهم كتب: "أقدام جميلة".



















 
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