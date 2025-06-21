بالبيكيني... نجمة تلفزيون تستعرض رشاقتها في المسبح (صور)

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وظهرت ليوتا، البالغة من العمر 33 عامًا، على طائر قابل للنفخ، مستعرضة رشاقتها في صور التُقطت تحت أشعة الشمس، في أجواء مليئة بالحيوية والاسترخاء.وأبقت نجمة DAZN تعليقا بسيطا على " ": " مقابل الواقع".لكن هذا كان كل ما يتطلبه الأمر لجعل المعجبين يعلقون حيث علق أحدهم على الفور: " العالم".وقال آخر: " للملكة".وغمر بعض متابعيها البالغ عددهم 9.2 مليون شخص قسم التعليقات حتى أن أحدهم كتب: "أقدام جميلة".