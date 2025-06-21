بعد المشهد الحميمي والجريء مع زميلها... هل انفصلت الممثلة التركية الشهيرة عن خطيبها؟

حققت الممثلة الشابة نجاحًا كبيرًا بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد "تذكر الحب"، إلا أن مشهدًا حميميًا بينها وبين الممثل باريش أردوتش أثار موجة من الشائعات حول احتمالية انفصالها عن خطيبها هاكان صابانجي.

وقد أثار هذا المشهد جدلاً واسعًا بين المتابعين الذين وصفوه بالجريء، معبرين عن استيائهم من تلك اللقطات.

وليس هذا هو أول مرة تُثار فيها شائعات انفصال هاندا عن هاكان، فقد انتشرت تكهنات مشابهة سابقًا، كان آخرها في بداية أيار الماضي.

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تحدثت مواقع تركية عديدة عن غضب رجل الأعمال هاكان صابانجي من مشاهد هاندا أرتشيل الرومانسية مع بطل مسلسل "تذكر الحب"، والتي عرضت في الحلقة الأولى، يوم الأربعاء.وذكر موقع tgrthaber التركي أن المسلسل الجديد للثنائي هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، أثار على . فبينما زُعم أن بعض مشاهده أزعجت خطيبها هاكان، كان من بين الأحاديث المتداولة أن عائلة صابانجي رفضت الزواج؛ بسبب بعض مشاهدها الجريئة في المسلسل.ووفقًا لصحيفة "باترونلار دنياسي"، شاهدت أرتشيل المسلسل مع صابانجي، وبمجرد عرض مشاهدها الجريئة مع باريش أردوتش في "تذكر الحب" على الشاشة، غضب هاكان وغادر المنزل سريعا.وذكرت الصحيفة أيضا أن جيع أفراد عائلة صابانجي، وليس هاكان فقط، شعروا بعدم الارتياح بعد المشاهد التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.بينما تكهن موقع halktv بانتهاء العلاقة بين ، إذ قال إن أزمةً كبيرةً نشبت بين هاندا أرتشيل وهاكان صابانجي بسبب المسلسل، موضحًا أنه بمجرد عرض مشاهدها الجريئة، غادر هاكان المنزل دون انتظار انتهاء الحلقات وقرر إنهاء علاقتهما.