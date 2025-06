رحيل صديق سبايدرمان "الصامت"… جاك بيتس يودّع الحياة عن 96 عامًا

Advertisement

زوجته وشريكته الفنية، أليسا بيبولز، نعت الراحل بكلمات مؤثرة، قائلة: "كان حب حياتي.. والآن أصبح ملاكي الحارس".عرف الجمهور جاك بيتس أيضًا باسمه الفني "هانت باورز"، خاصة في فترة الستينيات والسبعينيات، حين شارك في أكثر من 12 فيلمًا من أفلام الكاوبوي ، منها فيلم "Sugar Colt" عام 1966 من إخراج فرانكو جيرالدي، الذي شكّل انطلاقته نحو أدوار البطولة. وفي مقابلة سابقة له عام 2021، روى بيتس كيف كان يصعد إلى جبله لتصوير أفلام الغرب، بينما كان كلينت إيستوود يصعد إلى جبله المقابل، مضيفًا بسخرية: "أفلام إيستوود عُرضت في العالم كلّه… أما أفلامي فاستثنت كندا وأميركا!".على الشاشة الصغيرة، حقق حضورًا لافتًا من خلال دور الدكتور إيفان كيبلينج في المسلسل النهاري One Life to Live بين عامي 1979 و1985، إلى جانب مشاركاته في General Hospital وGuiding Light وAll My Children.في السينما، ترك بيتس بصمته في عدة أفلام شهيرة منها "Gods and Monsters" (1998) بدور بوريس كارلوف، و"8MM"، و"Batman Forever"، و"Office Space". غير أن أحد أبرز مشاهده على الإطلاق جاء في فيلم "Spider-Man" (2002) للمخرج سام رايمي، حيث أدى دور إدارة شركة "أوسكورب"، هنري بلقان، الذي واجه نورمان أوزبورن بعبارة لا تُنسى: "أنت مطرود يا نورمان"، قبل أن يُقضى عليه لاحقًا من قبل "العفريت الأخضر".أما على مسارح برودواي، فتألق في عدد من الأعمال الكلاسيكية، من بينها ريتشارد الثالث، وطائر الشباب الحلو، ودراكولا، حيث أدى دور الكونت نفسه، في تجربة وصفها بأنها من أكثر اللحظات تميزًا في حياته المهنية.ولد بيتس في 11 نيسان 1929 في جيرسي سيتي – نيوجيرسي، وكان بحسب بعض الروايات قريبًا بعيدًا للرئيس الأميركي الأسبق ميلارد فيلمور. انتقل في طفولته إلى ميامي، حيث التحق بجامعة ميامي لدراسة المسرح، قبل أن ينال منحة مرموقة للتدرب في "استوديو الممثلين" تحت إشراف أسطورة التمثيل لي ستراسبيرغ.تميّز بيتس بعلاقة صداقة قوية مع الممثلة الراحلة دوريس روبرتس (بطلة مسلسل Everybody Loves Raymond)، التي شاركها السكن والأنشطة العامة لسنوات طويلة حتى رحيلها عام 2016، قائلاً عنها: "كنا أفضل الأصدقاء حتى النهاية، وكانت لحظاتنا معًا مليئة بالمرح والوفاء".