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فنون ومشاهير

بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"

Lebanon 24
21-06-2025 | 13:40
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أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" الأغنية الدعائية الرسمية للعمل، استعدادًا لطرحه في دور السينما مع انطلاق موسم صيف 2025، وتحديدًا في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل.
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الأغنية، التي جمعت بين النجمتين هيفاء وهبي وبوسي، جاءت بإيقاع صيفي جريء يحمل طابعًا ساخرًا، وظهر في البرومو الدعائي الخاص بها النجم أحمد السقا إلى جانب جيهان الشماشرجي، حيث تصدّرت مشاهد الأغنية منصات التواصل منذ اللحظات الأولى لطرحها.

الكلمات أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، بين من اعتبرها لاذعة ومرحة، وآخرين رأوا فيها انعكاسًا لفكرة الفيلم التي تدور على ما يبدو حول مفارقات الواقع وضغوط العلاقات.

يضم فيلم "أحمد وأحمد" كوكبة من النجوم، يتقدمهم أحمد السقا وأحمد فهمي، إلى جانب محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، فيما يحل عدد من النجوم ضيوف شرف، من أبرزهم غادة عبد الرازق.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وسيناريو أحمد درويش ومحمد سامي عبدالله.
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