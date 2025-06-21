لعشاف فيلم "الفيل الازرق".. استعدوا للجزء الجديد

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يستعد المخرج لتصوير الجزء الثالث من فيلم " ".ونشر المستشار ، على حسابه الخاص بـ" " مقطع فيديو لزيارة مروان حامد لاستوديوهات الحصن "Big Time" في ضمن التحضيرات لتصوير لفيلم.وظهر المخرج في الفيديو خلال قيامه بجولة في الاستوديوهات، فيما علّق قائلاً: "زيارة المخرج الكبير مروان حامد لاستديوهات الحصن BigTime للاستعدادات لفيلم الفيل الأزرق 3.. بالتوفيق إن شاء الله".