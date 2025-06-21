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فنون ومشاهير
لعشاف فيلم "الفيل الازرق".. استعدوا للجزء الجديد
Lebanon 24
21-06-2025
|
15:42
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يستعد المخرج
مروان حامد
لتصوير الجزء الثالث من فيلم "
الفيل الأزرق
".
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ونشر المستشار
تركي آل الشيخ
، على حسابه الخاص بـ"
فيسبوك
" مقطع فيديو لزيارة مروان حامد لاستوديوهات الحصن "Big Time" في
المملكة العربية السعودية
ضمن التحضيرات لتصوير لفيلم.
وظهر المخرج في الفيديو خلال قيامه بجولة في الاستوديوهات، فيما علّق
آل الشيخ
قائلاً: "زيارة
العزيز
المخرج الكبير مروان حامد لاستديوهات الحصن BigTime للاستعدادات لفيلم الفيل الأزرق 3.. بالتوفيق إن شاء الله".
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