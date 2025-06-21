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فنون ومشاهير
أسرة عبدالحليم حافظ: مهرجان موازين دخل في تحدٍّ معنا
Lebanon 24
21-06-2025
|
16:02
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استنكرت أسرة
عبد الحليم حافظ
، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم السبت 21 حزيران، تجاهُل إدارة مهرجان موازين- إيقاعات العالم، للإنذارات التي جرى توجيهها مؤخراً، بشأن إلغاء حفل "العندليب" بتقنية الهولوجرام، ضمن فاعليات
الدورة
العشرين، والمُقامة حالياً حتى يوم 28 حزيران الجاري. حيث جرى الإعلان عن تفاصيل الحفل رسمياً منذ ساعاتٍ قليلة، وتقرر له يوم الإثنين 23 حزيران، على
المسرح الوطني محمد الخامس
.
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وذلك بعدما تم الترويج لذلك الحدث المرتقب على صفحات المهرجان: "استعدوا لقضاء ليلة تاريخيّة مع أغاني الفنان
القدير
عبدالحليم حافظ، باستخدام تكنولوجيا الهولوغرام؛ لتعود بالزمن إلى أجمل ما غنى. ليلة من السحر والخيال باستخدام الهولوغرام".
وقد أصدرت أسرة عبد
الحليم حافظ
بياناً صحفياً، دعت من خلاله إلى مقاطعة الحفل المرتقب، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بشكلٍ رسمي ضد
إدارة المهرجان
وكذلك الشركة المُنفّذة. بعد سلسلة من الإنذارات طوال الأسابيع القليلة الماضية؛ حيث جاء فيه: "سوف نقوم بمقاضاة الشركة المنفّذة للحفل، للتعدي الواضح والمقصود على حقوق الورثة، وإقامة الحفل من دون الرجوع إليهم بعد كلّ هذه الإنذارات والتحذيرات في الأسبوعين الماضيين. وسنقوم أيضاً برفع قضية على مهرجان موازين، والذي تم تحذيره أيضاً أكثر من مرة، من خلال العائلة والشركة المتعاقَد معها حصرياً، من إقامة الحفل لأنه فيه إساءة بالغة في حق الفنان عبدالحليم حافظ؛ لأن هذه الشركة المتعاقَد معها لا تلتزم بشروط الجودة والمعايير التقنية، وأيضاً لأنهم لم يتحرّوا الدقة عند التعاقد مع هذه الشركة، ووجب عليهم التأكد من أن العائلة توافق علي إقامة مثل هذا الحفل. ورغم كل التحذيرات المرسلة لهم، تحدَّوا العائلة والشركة المتعاقد معها، وأعلنوا عن إقامة الحفل يوم الإثنين القادم الموافق 23 /6/ 2025 على صفحاتهم الرسمية، وبدأوا في طرح التذاكر للبيع".
وأضاف البيان: "يُرجى مقاطعة هذا الحفل لأنه تجنٍّ واضح على أسرتنا الكريمة، وسترون بأنفسكم مدى سوء الصورة والصوت الذي يسيء لحليم، ولكل رموز
الفن العربي
. ويجب أن يكون هناك رادع لمثل هذا التعدي. نحن عائلة حليم نحذّر كلّ محبي وعشاق حليم من هذه الحفلة، وليس لنا صلة بما سيُعرض على المسرح، ولا نوافق عليه".
وأشار البيان إلى أنّ: "العائلة رفضت التعامل مع شركة NDB المنظِّمة للحفل؛ لأنها تسيء لكلّ الفنانين الذين يعرضونهم، من حيث الشكل والصورة وحتي جودة الصوت؛ فرفضنا تجديد التعاقد معهم بعد أن انتهى العقد المبرم بيننا في 2021 لمدة سنة واحدة فقط و4 حفلات أيهما أقرب. وبما أنهم أقاموا الـ4 حفلات في 2021؛ فإن العقد بيننا قد انتهى، وتم التعاقد مع شركة أخرى حصرياً في بداية 2025، وقامت هذه الشركة باستثمارات كبيرة لكي تُظهر حليم في أحسن شكل ومظهر. هذه الشركة عرضت على موازين إقامة الحفل هذا العام، ولكن بشروط تقنية معينة تسمح لهم بإخراج الحفل بأحسن جودة ممكنة، ولكن موازين رفضت هذه الشروط التقنية؛ لأن من يدير المهرجان لا يهتم إلا بالمكاسب المادية فقط ولا يهتم بكيف سيتم إخراج الحفل للنور، وسرقوا الفكرة وأعطوها لشركة أخرى لكي تنظمها". (سيدتي)
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