بسبب رفع علم "حزب الله".. مشاركة فرقة بحفل فني تهدد بإشعال مواجهة سياسية

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الاتهامات الموجهة له تتعلق بـ"إظهار دعم لجماعة محظورة"، بعدما رفع علمًا مؤيدًا لحزب الله وهتف باسم خلال حفل موسيقي أقيم في تشرين الثاني الماضي في منتدى O2 بمنطقة كينتيش شمال .رئيس الوزراء انضم إلى الأصوات المطالِبة بإلغاء ، معتبرًا أن مشاركة الفرقة في هذا التوقيت "أمر غير مناسب"، خصوصًا في ظل وجود قضية منظورة أمام .وفي مقابلة مع صحيفة ذا صن، شدد على ضرورة "اتخاذ قرار واضح" بشأن مشاركتهم، مشيرًا إلى أن القضية تمس بـ"تهديدات لا ينبغي أن تُوجَّه".من جهتها، أعربت زعيمة ، كيمي بادينوتش، عن معارضتها الشديدة، معتبرة أن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) "لا ينبغي أن تعرض دعاية لفرقة مثل Kneecap"، مشيرة إلى ما نُشر في التايمز عن عدم حظر الفرقة من البث التلفزيوني.وكان مو شارا، البالغ من العمر 27 عامًا، قد مثُل أمام محكمة وستمنستر الجزئية صباح الأربعاء، في جلسة استماع أولى على خلفية الاتهام المتعلق بالحفل الموسيقي المذكور. ولا تزال القضية في طور المرافعات، ما يعقّد مسألة مشاركة الفرقة في أكبر مهرجانات الموسيقى في .فرقة Kneecap، المعروفة بمواقفها السياسية المثيرة للجدل، تمزج بين موسيقى الراب واللغة الغيلية، وغالبًا ما تُتهم بمناصرة القومية المتشددة. ورغم شعبيتها المتزايدة في بعض الأوساط، فإن حضورها الإعلامي أثار انقسامًا حادًا، خاصة في ظل اتهامات بالإشادة بجماعات مصنفة إرهابية في بريطانيا.الجدل طال أيضًا BBC التي يُتوقع أن تغطي المهرجان كعادتها السنوية، إذ تعرضت لضغوط من ساسة وإعلاميين لعدم بث أي مقاطع للفرقة. وتشير مصادر إعلامية إلى أن المؤسسة لم تتخذ حتى الآن موقفًا رسميًا حيال مشاركة Kneecap، ما يُبقي الجدل مشتعلاً مع اقتراب موعد المهرجان. (Daily Mail)