Advertisement

فنون ومشاهير

من داخل المستشفى... شاهدوا كيف احتفلت فنانة لبنانيّة بارزة بعيد الأب (صور)

Lebanon 24
22-06-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1380452-638861941827776770.jpg
Doc-P-1380452-638861941827776770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت الفنانة ليال عبود هذا العام بعيد الأب داخل المستشفى.
Advertisement
 
 
ونشرت عبود صوراً وهي برفقة والدها الذي كان في المستشفى، وقالت "الحمدلله على السلامة بابا".
 
 
وأضافت: "هالمرة غير... كلّ عيد اب وانت بخير وألف سلامة لقلبك". 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: ميغان ماركل تحتفل بعيد الأب بمشاهد مؤثرة للأمير هاري وأطفالهما
lebanon 24
22/06/2025 15:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)
lebanon 24
22/06/2025 15:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا كيف احتفلت أصالة نصري مع عائلتها برفع العقوبات عن سوريا (صور)
lebanon 24
22/06/2025 15:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... هكذا احتفلت سارة أبي كنعان بعيد الأب مع زوجها وابنته
lebanon 24
22/06/2025 15:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:18 | 2025-06-22
06:46 | 2025-06-22
03:13 | 2025-06-22
23:00 | 2025-06-21
16:25 | 2025-06-21
16:02 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24