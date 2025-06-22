من داخل المستشفى... شاهدوا كيف احتفلت فنانة لبنانيّة بارزة بعيد الأب (صور)

احتفلت الفنانة هذا العام بعيد الأب داخل المستشفى.

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ونشرت عبود صوراً وهي برفقة والدها الذي كان في المستشفى، وقالت "الحمدلله على السلامة ".

وأضافت: "هالمرة غير... كلّ عيد اب وانت بخير وألف سلامة لقلبك".