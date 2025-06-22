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فنون ومشاهير

بعد وفاة شقيقها... ليال الإختيار وعائلتها يتقبلان التعازي الاربعاء

Lebanon 24
22-06-2025 | 08:36
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نعت الإعلاميّة ليال الإختيار شقيقها عبدو الذي غيّبه الموت قبل 3 أيّام.
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تُقبل التعازي بالراحل يوم الاربعاء 25 حزيران من الساعة العاشرة قبل الظهر، حتّى الساعة السادسة مساء في صالون كنيسة سيّدة المعونات - حارة صخر.
 
 
 
 
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