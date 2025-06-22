28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد وفاة شقيقها... ليال الإختيار وعائلتها يتقبلان التعازي الاربعاء
Lebanon 24
22-06-2025
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت الإعلاميّة
ليال الإختيار
شقيقها عبدو الذي غيّبه الموت قبل 3 أيّام.
Advertisement
تُقبل التعازي بالراحل يوم الاربعاء 25 حزيران من الساعة العاشرة قبل الظهر، حتّى الساعة السادسة مساء في صالون
كنيسة
سيّدة المعونات -
حارة صخر
.
مواضيع ذات صلة
فقدت شقيقها الشاب... الموت يؤلم ليال الإختيار
Lebanon 24
فقدت شقيقها الشاب... الموت يؤلم ليال الإختيار
22/06/2025 18:11:18
22/06/2025 18:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي عن عمر 30 عاماً.. ليال الإختيار نعت شقيقها بكلمات مؤثرة (صور)
Lebanon 24
توفي عن عمر 30 عاماً.. ليال الإختيار نعت شقيقها بكلمات مؤثرة (صور)
22/06/2025 18:11:18
22/06/2025 18:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بحزنٍ شديد... كارول سماحة تقبّلت التعازي في لبنان بوفاة زوجها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بحزنٍ شديد... كارول سماحة تقبّلت التعازي في لبنان بوفاة زوجها شاهدوا الفيديو
22/06/2025 18:11:18
22/06/2025 18:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة شقيقها بشكل مفاجئ لطيفة تخرج عن صمتها .. هل من شبهة جنائية؟
Lebanon 24
بعد وفاة شقيقها بشكل مفاجئ لطيفة تخرج عن صمتها .. هل من شبهة جنائية؟
22/06/2025 18:11:18
22/06/2025 18:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
تعازي ووفيات
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد إلقاء القبض على شجون الهاجري وبحوزتها مخدرات... هذا ما قرّرته النيابة العامة
Lebanon 24
بعد إلقاء القبض على شجون الهاجري وبحوزتها مخدرات... هذا ما قرّرته النيابة العامة
10:15 | 2025-06-22
22/06/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام المارة وفي وضح النهار... إعلاميّة شهيرة تتعرّض للسرقة
Lebanon 24
أمام المارة وفي وضح النهار... إعلاميّة شهيرة تتعرّض للسرقة
09:30 | 2025-06-22
22/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا احتفلت سارة أبي كنعان بعيد الأب مع زوجها وابنته
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا احتفلت سارة أبي كنعان بعيد الأب مع زوجها وابنته
08:18 | 2025-06-22
22/06/2025 08:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب اقتحم حفل نانسي عجرم وأزعجها... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت عنه
Lebanon 24
مُعجب اقتحم حفل نانسي عجرم وأزعجها... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت عنه
06:46 | 2025-06-22
22/06/2025 06:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل المستشفى... شاهدوا كيف احتفلت فنانة لبنانيّة بارزة بعيد الأب (صور)
Lebanon 24
من داخل المستشفى... شاهدوا كيف احتفلت فنانة لبنانيّة بارزة بعيد الأب (صور)
05:55 | 2025-06-22
22/06/2025 05:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
04:27 | 2025-06-22
22/06/2025 04:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2025-06-21
21/06/2025 02:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
03:08 | 2025-06-22
22/06/2025 03:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
11:46 | 2025-06-21
21/06/2025 11:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه وزير الصحّة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه وزير الصحّة
13:33 | 2025-06-21
21/06/2025 01:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:15 | 2025-06-22
بعد إلقاء القبض على شجون الهاجري وبحوزتها مخدرات... هذا ما قرّرته النيابة العامة
09:30 | 2025-06-22
أمام المارة وفي وضح النهار... إعلاميّة شهيرة تتعرّض للسرقة
08:18 | 2025-06-22
بالفيديو... هكذا احتفلت سارة أبي كنعان بعيد الأب مع زوجها وابنته
06:46 | 2025-06-22
مُعجب اقتحم حفل نانسي عجرم وأزعجها... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت عنه
05:55 | 2025-06-22
من داخل المستشفى... شاهدوا كيف احتفلت فنانة لبنانيّة بارزة بعيد الأب (صور)
03:13 | 2025-06-22
إبداع لبناني على المسرح العالمي.. "ميّاس" تتلألأ في باريس وتعود إلى جمهور الأرز
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 18:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 18:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 18:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24