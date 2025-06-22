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فنون ومشاهير
أمام المارة وفي وضح النهار... إعلاميّة شهيرة تتعرّض للسرقة
Lebanon 24
22-06-2025
|
09:30
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كشفت الإعلامية
البريطانية
الشهيرة
سيلينا سكوت
عن تعرّضها لهجوم منظم في أحد أكثر شوارع
لندن
ازدحاماً.
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وبحسب صحيفة "
ديلي
ميل"، فقد وقع الاعتداء عندما كانت سكوت البالغة من العمر 74 عاماً، تغادر مكتبة "ووترستونز" في شارع بيكاديللي، قبل أن تباغتها مجموعة من سبعة إلى ثمانية أشخاص، بينهم نساء، قاموا بتنفيذ عملية سرقة منظمة أمام المارة وفي وضح النهار.
ووفقاً لروايتها، فقد شعرت سكوت فجأة بضربة قوية خلف ركبتها اليمنى، أصابتها بألم حاد جعلها تعتقد لوهلة أنها طُعنت بسكين، وقالت: "كان الألم مباغتاً وحاداً لدرجة أنني ظننت أنها طعنة فعلية، وارتبكت تماماً وشعرت بضعف مفاجئ في ساقي".
وتبيّن لاحقاً أن الضربة لم تكن بواسطة سلاح أبيض، بل على الأرجح نتيجة احتكاك مقصود بأداة صلبة أو حقيبة ذات إطار معدني حاد، ولم تُنقل سكوت إلى المستشفى، لكنها عانت من كدمات مؤلمة في الساق. (الامارات 24)
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