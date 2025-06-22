ختام فني مميز لمهرجان كناوة في نسخته الـ26 بالمغرب

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اختتم مهرجان كناوة فعالياته أمس السبت، حيث كانت الليلة الثالثة والأخيرة من المهرجان فى دورته الـ26 بمدينة الصويرة المغربية، وافتتح الحفل أمس فى ساحة مولاي الحسن هند النعيرة، ومن بعدها مزج المعلم محمد بومزوغ مع أنس شليح، على كايتا، تاو إيرليش، مارتن غيربان، كوينتن غومارى، وهاجر العلوى.ومثل بقية أيام المهرجان الماضية كانت حاضرة وهذه المرة من خلال الملابس التى ضمت ألوان الفلسطينى والتى ارتداها عدد من الحضور.يَذكر أن نجوم الليلة الثانية فى ساحة مولاي الحسن كانوا المعلم عبد الكبير مرشان والفنان ظافر يوسف وفقرة مزج بين المعلم مراد المرجان وظافر يوسف، ورقية كوني من مالي ومزج بين أسماء حمزاوي وبنات تومبوكتو مع رقية كوني، و CKAY من نيجيريا.أما منصة الشاطئ كان نجومها مواهب كناوية المعلم إدريس والمعلم مهدي كردودي، ورباب فيزيون، والمعلم مصطفى باقبو، وفهد بنشمسى ولالاس.أما اليوم الأول فقد شهد حضور بالآلاف، حيث شهد اليوم الأول حفل افتتاح استثنائى بين “المعلمين” حسن بوصو ومولاي الذهبي وفرقة ديمانلي ونينو دو لوس راييس وسيرجيو مارتينيز وإيلي أيي، حيث تبادل كل من حسن بوصو، المعروف بحيويته وبموسيقاه، ومولاي الطيب الذهبي صاحب الأداء الفني القوي، مع نظرائهم البرازيليين إليي أيي، المعروفين بالتزامهم الفني، والعاجيين المنتمين لفرقة ديمانلي صاحبة العروض الاحتفالية المبهرة، ونجمي الفلامينكو-جاز المعاصر نينو دو لوس راييس وسيرجيو مارتينيز، أي أن الحفل جمع ألوان متعددة من فنانين مغاربة وعاجيين وبرازيليين ومن أسبانيا.وكان نجوم وحفلات اليوم الأول فى مهرجان "كناوة" هُم كالآتى..المعلّم حسام غينيا، المعلم حميد القصرى، المعلم خالد إيزوباز، المعلم عبد الواحد ستيتو، باكالاما، حفل مزج: بين المعلم حسام كانية وماركوس كيلمور، سعيد بولحماس، السودانى، عبد النبى القدري، عبير العابد، كيا لوم، ماركوس كيلمور، مجيد بقاس. (اليوم السابع)