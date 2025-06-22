بعد إلقاء القبض على شجون الهاجري وبحوزتها مخدرات... هذا ما قرّرته النيابة العامة

قرّرت اليوم الأحد، إخلاء سبيل الفنانة بكفالة مالية تقدر بـ200 .

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كما أمرت ، بحسب ما ذكرت صحيفة " " الكويتية، عن وضع الفنانة تحت من أجل العلاج والتعافي.

وكانت أعلنت القبض على يوم الخميس الماضي، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.