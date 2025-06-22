Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إلقاء القبض على شجون الهاجري وبحوزتها مخدرات... هذا ما قرّرته النيابة العامة

Lebanon 24
22-06-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1380556-638862087489189005.jpg
Doc-P-1380556-638862087489189005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرّرت النيابة العامة الكويتية اليوم الأحد، إخلاء سبيل الفنانة شجون الهاجري بكفالة مالية تقدر بـ200 دينار.
Advertisement

كما أمرت النيابة، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، عن وضع الفنانة تحت الإشراف الطبي من أجل العلاج والتعافي.
 
 
وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على الهاجري يوم الخميس الماضي، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد توقيفها بتهمة حيازة المخدرات.. محامي شجون الهاجري يوجّه تحذيراً
lebanon 24
22/06/2025 18:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"الله يصلحكم"... إعلامية تهاجم فنانة بعد القبض عليها بحوزتها مواد مخدرة
lebanon 24
22/06/2025 18:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة مدوية: القبض على فنانة ومذيعة شهيرة بحوزتها مواد مخدرة.. اعترفت سابقا أنها "لقيطة" (صورة)
lebanon 24
22/06/2025 18:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إلقاء القبض على 3 جواسيس مسلحين جنوبي طهران كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية
lebanon 24
22/06/2025 18:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:36 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:30 | 2025-06-22
08:36 | 2025-06-22
08:18 | 2025-06-22
06:46 | 2025-06-22
05:55 | 2025-06-22
03:13 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24