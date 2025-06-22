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فنون ومشاهير
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
22-06-2025
|
23:24
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حرصت الفنانة
المصرية
ملك زاهر
على طمأنة جمهورها على صحتها وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي مرت بها طوال الفترة الماضية.
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ونشرت ملك على خاصية الستوري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صوراً وفيديوهات برفقة والدها الفنان
أحمد زاهر
وذلك في أحد الفعاليات الفنية خلال تكريمهما على نجاح شخصيتيهما في مسلسل "
سيد الناس
"، ظهرت فيها وهي تلتقط مع والدها الصور التذكارية على السجادة الحمراء.
وكانت ملك زاهر قد حرصت على توجيه الشكر لجمهورها ومحبيها خلال الفترة الأخيرة، بسبب وعكتها الصحية المفاجئة، التي مرت بها خلال الأيام الماضية.
وكتبت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" قائلة: "أنا والله ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية، كنت مخضوضة جدًا على نفسي وفكرة إن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين عندي إيه، كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم إن حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري".
وكانت ملك كشفت تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الأعراض التي عانت منها تم تشخيصها لاحقًا على أنها "حساسية في
الدم
".
(لها)
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