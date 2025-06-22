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فنون ومشاهير
بعد تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق.. هكذا علّقت سلاف فواخرجي (صورة)
Lebanon 24
22-06-2025
|
23:57
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أعلنت الفنانة
السورية
سلاف فواخرجي
عن حزنها الشديد بعد التفجير الذي طال
كنيسة مار إلياس
في
دمشق
، داعية للسلام في بلادها والرحمة للضحايا والشفاء للجرحى.
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ونشرت سلاف عبر حسابها الرسمي على
فيسبوك
رسالة نعي قالت فيها: "السلام لأرواح
شهداء
كنيسة
مار إلياس
، ضحايا التفجير الآثم.. السلام لبلادي وأهل بلادي.. الشفاء للجرحى، والصبر كل الصبر للأهالي ولنا جميعًا".
وأعلنت
وزارة الصحة السورية
أن حصيلة التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس أمس الأحد ارتفعت إلى 20 قتيلا و52 مصابا .
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