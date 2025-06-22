بعد تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق.. هكذا علّقت سلاف فواخرجي (صورة)

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أعلنت الفنانة عن حزنها الشديد بعد التفجير الذي طال في ، داعية للسلام في بلادها والرحمة للضحايا والشفاء للجرحى.ونشرت سلاف عبر حسابها الرسمي على رسالة نعي قالت فيها: "السلام لأرواح ، ضحايا التفجير الآثم.. السلام لبلادي وأهل بلادي.. الشفاء للجرحى، والصبر كل الصبر للأهالي ولنا جميعًا".