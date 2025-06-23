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فنون ومشاهير
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
Lebanon 24
23-06-2025
|
01:38
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احتفلت مذيعة قناة
mtv
كريستال
سعادة
بوداع العزوبية برفقة صديقاتها.
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وأطلت كريستيل بالأبيض وبملابس البحر وهي تقطع قالب الحلوى وذلك قبل أسبوع واحد من دخولها
القفص الذهبي
.
وكانت كريستيل أعلنت قبل فترة خطوبتها من الشاب
روي بو مارون
الذي كان متزوجاً سابقاً من زميلتها في القناة الإعلامية
نبيلة عواد
، كما ارتبط سابقاً بملكة
جمال لبنان
السابقة
ساندرا رزق
.
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