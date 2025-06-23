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فنون ومشاهير

كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)

Lebanon 24
23-06-2025 | 01:38
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احتفلت مذيعة قناة mtv كريستال سعادة بوداع العزوبية برفقة صديقاتها.
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وأطلت كريستيل بالأبيض وبملابس البحر وهي تقطع قالب الحلوى وذلك قبل أسبوع واحد من دخولها القفص الذهبي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكانت كريستيل أعلنت قبل فترة خطوبتها من الشاب روي بو مارون الذي كان متزوجاً سابقاً من زميلتها في القناة الإعلامية نبيلة عواد، كما ارتبط سابقاً بملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق.
 
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