كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)

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وأطلت كريستيل بالأبيض وبملابس البحر وهي تقطع قالب الحلوى وذلك قبل أسبوع واحد من دخولها . احتفلت مذيعة قناة كريستال بوداع العزوبية برفقة صديقاتها.وأطلت كريستيل بالأبيض وبملابس البحر وهي تقطع قالب الحلوى وذلك قبل أسبوع واحد من دخولها .

وكانت كريستيل أعلنت قبل فترة خطوبتها من الشاب الذي كان متزوجاً سابقاً من زميلتها في القناة الإعلامية ، كما ارتبط سابقاً بملكة السابقة .