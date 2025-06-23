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فنون ومشاهير
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
Lebanon 24
23-06-2025
|
01:55
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تسبب تفتيش منزل النجم
الهندي
الشهير
شاروخان
في مدينة مومباي بموجة من الغضب في الأوساط السياسية والإعلامية بالهند، بعدما زار مسؤولون من
إدارة الغابات
قصر "مانات" الشهير التابع له، للتحقيق في شكوى تتعلق بأعمال تجديد داخل العقار.
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وهاجم وزير
الشؤون الثقافية
في حكومة ولاية ماهاراشترا، آشيش شيلار، تصرف مسؤولي إدارة الغابات، مشدداً على أن زيارة منزل شخصية عامة بهذا الشكل، ومن دون أسباب واضحة، أمر غير مقبول.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أمس الأحد: "سؤالي هو: لماذا زار مسؤولو إدارة الغابات منزل شاروخان؟ إن وُجد خطأ فليُحقق فيه، لكن واجبنا أن نضمن عدم تعرض شاروخان أو أي
شخص آخر
للمضايقة بناءً على شكاوى عشوائية أو دون مبرر".
وجاءت الزيارة بعد تلقي إدارة الغابات شكوى بشأن أعمال التجديد التي تجرى في قصر "مانات"، ما دفعها لمخاطبة بلدية مومباي (BMC) لطلب المساندة في تنفيذ عملية التفتيش.
وخلال الجولة، تفقّد المسؤولون العقار واطّلعوا على سير أعمال التجديد، كما أجروا نقاشاً مع أعضاء فريق شاروخان، الذين أكدوا أن جميع التصاريح الرسمية قد تم الحصول عليها قبل بدء الأعمال.
كما عبّر فريق شاروخان عن استعداده الكامل لتقديم أي مستندات مطلوبة لإثبات قانونية الإجراءات، فيما يُتوقع أن تُعد إدارة الغابات تقريراً تفصيلياً بناءً على نتائج الزيارة.
وأعلنت حكومة ولاية ماهاراشترا أنها طلبت توضيحات إضافية من إدارة الغابات بشأن خلفيات هذا التفتيش، في وقت يتزايد فيه الجدل حول استخدام بعض الأجهزة الإدارية بشكل قد يُفسَّر على أنه محاولة للتضييق على الشخصيات العامة في
الهند
.(24)
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