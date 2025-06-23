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فنون ومشاهير
غطى زوجته المغربية وانفعل على الصحافيين.. شاهدوا ماذا حصل مع هذا النجم الشهير على البحر (صور)
Lebanon 24
23-06-2025
|
02:42
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انتشرت صور للنجم
التركي مراد يلدريم
الذي يقضي عطلته الصيفية برفقة زوجته المغربية
إيمان الباني
على البحر.
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وظهر مراد وزوجته سويًا لكن الأجواء انقلبت عندما اقترب الصحفيون منهما لالتقاط الصور بشكل مبالغ فيه فانفعل
التركي
وصرخ عليهم وطلب منهم الابتعاد باحترام. وغطى زوجته بمنشفة.
وقد أثار تصرفه موجة من التفاعل الكبير بين مؤيد لطريقته بالدفاع عن خصوصيته، في حين اعتبر آخرون انه بالغ بالأمر.
الا ان البعض قال انه أراد إخفاء حمل زوجته التي ظهرت ببطن منتفخ.
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