غطى زوجته المغربية وانفعل على الصحافيين.. شاهدوا ماذا حصل مع هذا النجم الشهير على البحر (صور)

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وظهر مراد وزوجته سويًا لكن الأجواء انقلبت عندما اقترب الصحفيون منهما لالتقاط الصور بشكل مبالغ فيه فانفعل وصرخ عليهم وطلب منهم الابتعاد باحترام. وغطى زوجته بمنشفة. انتشرت صور للنجم الذي يقضي عطلته الصيفية برفقة زوجته المغربية على البحر.وظهر مراد وزوجته سويًا لكن الأجواء انقلبت عندما اقترب الصحفيون منهما لالتقاط الصور بشكل مبالغ فيه فانفعل وصرخ عليهم وطلب منهم الابتعاد باحترام. وغطى زوجته بمنشفة.

وقد أثار تصرفه موجة من التفاعل الكبير بين مؤيد لطريقته بالدفاع عن خصوصيته، في حين اعتبر آخرون انه بالغ بالأمر.



الا ان البعض قال انه أراد إخفاء حمل زوجته التي ظهرت ببطن منتفخ.